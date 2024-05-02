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    • Слишкович объяснил результативность «Спартака» под своим руководством

    Слишкович объяснил результативность «Спартака» под своим руководством

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о результативности команды.

    – Как объясните высокую результативность «Спартака» под вашим руководством?

    – Нет никакой философии, это просто футбол, когда ребята слушают то, что ты говоришь, когда делают то, что ты хочешь. Когда они вместе, тогда получается результат. Я это повторяю всегда. Самое главное было увидеть команду, которая выходит, чтобы выиграть, играет до конца.

    • Слишкович в апреле сменил ушедшего в отставку Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда претендует на Фонбет Кубок России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 00:35
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    Комментарии (1)
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    =Cпapтак=
    1714613256
    глядишь может так и главным тренером станет
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