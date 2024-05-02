Слишкович объяснил результативность «Спартака» под своим руководством

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о результативности команды.
– Как объясните высокую результативность «Спартака» под вашим руководством?
– Нет никакой философии, это просто футбол, когда ребята слушают то, что ты говоришь, когда делают то, что ты хочешь. Когда они вместе, тогда получается результат. Я это повторяю всегда. Самое главное было увидеть команду, которая выходит, чтобы выиграть, играет до конца.
- Слишкович в апреле сменил ушедшего в отставку Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Команда претендует на Фонбет Кубок России.