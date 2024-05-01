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    Слишкович может стать постоянным тренером «Спартака»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить команду на постоянной основе.

    «Я не могу назвать все имена кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Но в этом списке есть Слишкович. Я не буду основываться на национальности при выборе тренера. Мы хотим видеть тренера с атакующим стилем.

    Слишкович в любом случае продолжит работать в «Спартаке» в следующем сезоне: либо главным, либо ассистентом», – сказал спортивный директор клуба Томаш Амарал.

    • Слишкович был в штабе Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда претендует на Фонбет Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2024 21:19
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    Комментарии (7)
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    BRO_football
    1714587737
    Слишкович - хороший тренер лишь до первой серии поражений. Потом и в него говно полетит, как в Абаскаля.
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    FCSpartakM
    1714589168
    Ну если ищет атакующего, то понятно, что не Слишкович. Хотя с таким подбором игроков, особенно в центре обороны, возможно, следует и не придумывать ничего, а играть вот так понадежнее сзади
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    Pourquoi pas
    1714593306
    Дайте поработать человеку! К черту стиль! Результат же есть?! Или рожей не вышел? Кого только не назначали уже! Менеджмент смените лучше! Аморала, например...
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    ivany4
    1714593765
    Это что-то новенькое.))) Обычно ГТ говорит, кого хотел бы видеть в тренерском штабе и в команде. Какие игроки ему нужны сейчас и сразу, а каких он хотел бы видеть в будущем и через какое время. Если каждый начнет делать что ему вздумается, то результата не будет. Такое уже проходили, к сожалению.
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