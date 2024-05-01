Слишкович может стать постоянным тренером «Спартака»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить команду на постоянной основе.

«Я не могу назвать все имена кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Но в этом списке есть Слишкович. Я не буду основываться на национальности при выборе тренера. Мы хотим видеть тренера с атакующим стилем.

Слишкович в любом случае продолжит работать в «Спартаке» в следующем сезоне: либо главным, либо ассистентом», – сказал спортивный директор клуба Томаш Амарал.