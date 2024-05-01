Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на вылет от «Спартака» (0:2) из Фонбет Кубка России.

«Мне тяжело говорить, потому что очень грустно. Был уверен, что сегодня вернeм «Спартаку» за три поражения, что победим сегодня. Но надо поздравить «Спартак». Они сделали результат. Проиграли, потому что соперник забил два лeгких гола. Первый гол был подарком с нашей стороны, второй – могли принять решение лучше.

Во втором тайме мы делали один-два лишних касания, я просил играть быстрее», – сказал Личка.