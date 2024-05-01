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    Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на вылет от «Спартака» (0:2) из Фонбет Кубка России.

    «Мне тяжело говорить, потому что очень грустно. Был уверен, что сегодня вернeм «Спартаку» за три поражения, что победим сегодня. Но надо поздравить «Спартак». Они сделали результат. Проиграли, потому что соперник забил два лeгких гола. Первый гол был подарком с нашей стороны, второй – могли принять решение лучше.

    Во втором тайме мы делали один-два лишних касания, я просил играть быстрее», – сказал Личка.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • «Динамо» претендует на титул РПЛ.
    • Динамовцы не брали Кубок России с 1995 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2024 20:42
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    Комментарии (6)
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    oyabun
    1714585757
    Спасибо за объективную оценку. Динамо очень хорошая команда. Но не против Спартака. )
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    FCSpartakM
    1714589524
    Нет в России сейчас сильных команд, смотришь и не понимаешь, как Динамо борется за чемпионство. То выдадут мощный матч, то проиграют 3 подряд
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    paracetamol
    1714591101
    Лучше бы нам 70% времени в своей щтрафной сидеть, может быть какой дурной голяшник и забили бы - сказал Личка!
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    Томик
    1714594699
    Как-то надо в себя приходить. С такой игрой вы "Зениту" и "Краснодару" борьбу не навяжете.
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    alefreddy
    1714596668
    хороший специалист по невской команде.Здесь как всегда не прокатило
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    Pavel-Osipov-google
    1714629105
    Лунтик
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