Зарема ответила, благодаря кому «Спартак» прошел «Динамо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий после кубковой победы команды над «Динамо» (2:0).

«Эта победа благодаря трансферной работе Луки Каттани. Даже страховочный [тренерский] вариант (или «План Б» по Малышеву) – тоже от него.

Состав отличался от того, который поднимал Кубок над головой, на двух игроков – Дуарте и Бонгонда, которые не были лучшими на поле. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров! Вдумайтесь!

Очень рада за Соболева и Игнатова, их связка снова в деле! Просто надо было им давать возможность играть, несмотря на ошибки, а не стращать, что вот на их место купим сильных легионеров, и они потеряют место в составе», – сказала Зарема.

«Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».

«Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?