Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Зарема ответила, благодаря кому «Спартак» прошел «Динамо»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий после кубковой победы команды над «Динамо» (2:0).

    «Эта победа благодаря трансферной работе Луки Каттани. Даже страховочный [тренерский] вариант (или «План Б» по Малышеву) – тоже от него.

    Состав отличался от того, который поднимал Кубок над головой, на двух игроков – Дуарте и Бонгонда, которые не были лучшими на поле. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров! Вдумайтесь!

    Очень рада за Соболева и Игнатова, их связка снова в деле! Просто надо было им давать возможность играть, несмотря на ошибки, а не стращать, что вот на их место купим сильных легионеров, и они потеряют место в составе», – сказала Зарема.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».
    • «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

    Новости по теме
    Только один спартаковец забил в ворота «Динамо» больше голов, чем Соболев
    Булыкин заявил о преображении «Спартака» при Слишковиче
    Спартаковец Мартинс ответил, готов ли получить российский паспорт – у него уже есть два
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714587388
    Вы, тётенька, наравне с каттани только вредили Спартаку, ведь это он ручался за Абаскаля,говорил что это топ - тренер, а вы этому покровительствовали.
    Ответить
    BAIv
    1714587958
    Эта победа благодаря Личке!!! Который поставил мажора Смолова, а не Тюкавина. Пасы этого мажора никто не понимал, выход тоже Федя как всегда запорол, а был бы Тюкавин? Написал к прогнозу Мостового что выиграет Спартак, потому что подумал, что Личке поставлен план чемпионат выиграть , а не кубок. Благо Зенит и Краснодар мёртвые!
    Ответить
    russkiisergei
    1714588254
    почему ШJIIOXy до сих пор тут постят?
    Ответить
    ...уефан
    1714588560
    ...пошла нахер, баба!...
    Ответить
    FCSpartakM
    1714589382
    Да, еще бы Игнатов в каждом матче так играл, а то, боюсь опять матчей на 5 мы его потеряли.
    Ответить
    NewLife
    1714590789
    Я хотел бы у нее спросить: у нее фото Каттани на столике у кровати стоит и она дрочит на него ?
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714594503
    Все бабы, как бабы... А я - звезда плейбоя!
    Ответить
    alefreddy
    1714596887
    а за свою историю кроме одного года нечем похвастаться
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1714601705
    А чё это за кубок регионов ?
    Ответить
    neim
    1714610296
    Дура баба. Это всё благодаря авантюристу Личке, который экспериментами решил заняться, возомнив себя новым Мауриньо.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+