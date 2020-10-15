Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеообращение нового главного тренера команды Сандро Шварца.

«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».

С нетерпением жду этого вызова! Москва – это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь. «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе.

Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал Шварц, начав на русском языке и продолжив на английском.

Немец заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.

Его помощниками будут Андрей Воронин и Волкан Булут .

и . Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.