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Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке

15 октября 2020, 09:51
6

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеообращение нового главного тренера команды Сандро Шварца.

«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».

С нетерпением жду этого вызова! Москва – это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь. «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе.

Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал Шварц, начав на русском языке и продолжив на английском.

  • Немец заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
  • Его помощниками будут Андрей Воронин и Волкан Булут.
  • Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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111Hunter111
1602752623
Успехов Сандро!
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САДЫЧОК
1602757054
Это , наверное , Тихонов загримировался !
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ПВС
1602759045
Очень приятно. Хорошее начало. Несколько раз видел игру Майнца - понравилось. Желаю успехов с Динамо и жду этого.
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DOCTOR PENALTY
1602760821
Начал как депутат ГД.
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FanatSerj
1602762131
Ну английский у него как у Мутко "Лет ми спик фром май харт" ))) Про русский вообще молчу.
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