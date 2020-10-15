Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеообращение нового главного тренера команды Сандро Шварца.
«Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».
С нетерпением жду этого вызова! Москва – это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь. «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе.
Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал Шварц, начав на русском языке и продолжив на английском.
- Немец заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
- Его помощниками будут Андрей Воронин и Волкан Булут.
- Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
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Источник: Официальный твиттер «Динамо»