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    Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала видеообращение нового главного тренера команды Сандро Шварца.

    «Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков «Динамо».

    С нетерпением жду этого вызова! Москва – это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь. «Динамо» – это фантастический клуб с большим именем в российском футболе.

    Я убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой «Динамо»!» – сказал Шварц, начав на русском языке и продолжив на английском.

    • Немец заключил с «Динамо» контракт до конца следующего сезона.
    • Его помощниками будут Андрей Воронин и Волкан Булут.
    • Команда идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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