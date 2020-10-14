Metarartings: «Велес» поставил задачу выйти в РПЛ по итогам сезона

Президент «Велеса» Евгений Шиленков на командном собрании обозначил новую задачу на сезон.
По информации Metatratings, клуб планирует по итогам сезона выйти в РПЛ. Изначально «Велес» рассчитывал попасть в элиту к 2022 году.
После 14 туров ФНЛ команда идет на восьмом месте, набрав 25 очков, при этом от зоны переходных матчей ее отделяет одно очко.
- «Велес» дебютировал в ФНЛ в этом году.
- Сообщалось, что главный тренер московской команды Алексей Стукалов. может сменить Вадима Евсеева в «Уфе».
Источник: Metaratings