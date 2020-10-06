Евсеев может уйти из «Уфы». На его место готовят главного тренера «Велеса»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ближайшее время может покинуть команду, сообщает «Чемпионат». Не исключено, что место Евсеева займет главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.

ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время. Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.

Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».

После матча с питерцами тренер допустил, что данное поражение может стать для него последним.