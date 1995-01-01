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    Евсеев может уйти из «Уфы». На его место готовят главного тренера «Велеса»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ближайшее время может покинуть команду, сообщает «Чемпионат». Не исключено, что место Евсеева займет главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

    • Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.
    • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
    • Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».
    • После матча с питерцами тренер допустил, что данное поражение может стать для него последним.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5033

      САДЫЧОК 29 минут назад

      Конечно нужен Стукалов , грамотный тренер! А , Евсеев-быдло , за одно то , чтог он матом на Сёмина, его нельзя воспринимать как человека !

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      Рейтинг: +18427

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      На прошлой неделе смотрел игру Велеса с ульяновской Волгой (4:2), сразу бросилось в глаза, что команда хорошо организованна и играет на очень высоких скоростях. Видно, что Стукалов умеет работать.

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      Рейтинг: +25

      33нск > DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      периодически смотрю их в ФНЛ - работа тренера видна. и взаимодействие, и стандарты, комбинации - всё наиграно

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      Рейтинг: +18427

      DOCTOR PENALTY > 33нск 36 минут назад

      мне тоже они понравились

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      Рейтинг: +381

      Красногорск_Фан 49 минут назад

      Вадик себя давно обессмертил и обеспечил. Если он еще как тренер чего то добьется -- респект! По соотношению бюджет / место в прошлом году порвал уже

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      Рейтинг: +7467

      JTherry 1 час назад

      в Уфе надо команду собирать, а не тренера менять...

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      Рейтинг: +677

      г.Онега 1 час назад

      Набрать 6очков из 30 (20% от возможного) это очень плохой результат.отставка будет по делу

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