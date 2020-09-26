Евсеев – о разгроме от «Зенита»: «Думаю, это поражение может быть для меня последним в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев допустил свою отставку после матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (0:6). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

«Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6. Что случилось? Если бы знал, наверное, этого бы не произошло. «Зенит» воспользовался тем, чем хотел. При первом же перехвате соперник создавал проблемы. У них была свобода как в пространстве, так и в единоборствах. Если говорить о нашей игре, мы держали мяч, но не создавали остроту у чужих ворот.

Это самый тяжeлый проигрыш за время пребывания в «Уфе»? Думаю, он может быть последним. Потому что команда «Уфа» проиграла со счeтом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всe возможно», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Евсеев во время матча с «Зенитом» ушел в подтрибунное помещение еще до финального свистка.

«Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.

Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).

Евсеев работает в Уфе с прошлого года.

Председатель совета директоров «Уфы»: «К Евсееву вопросов нет. На себя возьму вину. Ситуацию выправим»