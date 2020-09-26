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  • Евсеев – о разгроме от «Зенита»: «Думаю, это поражение может быть для меня последним в «Уфе»

Евсеев – о разгроме от «Зенита»: «Думаю, это поражение может быть для меня последним в «Уфе»

26 сентября 2020, 19:39
12

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев допустил свою отставку после матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (0:6). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

«Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6. Что случилось? Если бы знал, наверное, этого бы не произошло. «Зенит» воспользовался тем, чем хотел. При первом же перехвате соперник создавал проблемы. У них была свобода как в пространстве, так и в единоборствах. Если говорить о нашей игре, мы держали мяч, но не создавали остроту у чужих ворот.

Это самый тяжeлый проигрыш за время пребывания в «Уфе»? Думаю, он может быть последним. Потому что команда «Уфа» проиграла со счeтом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всe возможно», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Евсеев во время матча с «Зенитом» ушел в подтрибунное помещение еще до финального свистка.

  • «Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.
  • Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).
  • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.

Председатель совета директоров «Уфы»: «К Евсееву вопросов нет. На себя возьму вину. Ситуацию выправим»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (12)
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rash1959
1601138893
Тебе вообще в футболе делать нечего. Прямая дорога в автобусный парк, механиком, жирок растрясти.
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polt
1601140078
Слабак.
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САДЫЧОК
1601140844
Как тренер -полный ноль! В прошлом сезоне Беленов вытащил тебя лично , так ты умудрился , в этом сезоне вообще всё разрушить ! Как , человек -полный отстой !
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опус 2
1601141703
Всё Проект самой успешной , в финансовом плане , команды , закончен Газизов продал пол команды и как мудрый руководитель оказался в Спартаке Жалко Уфу !
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Plyash
1601144300
Тренер никакой,в прошлом сезоне просто прокатывало,то автобус,то банальное везение.Прогресса никакого вообще не просматривается.Всё становится на свои места,никуда не денешься.
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Ганнибал Лектор
1601144875
Уфа - первый кандидат на ФНЛ
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Кузьмич на трибуне
1601148432
Жаль будет , если ещё и Евсеев уйдёт. Газизов, продал всех кого можно, новых игроков не взял. Сам Газизов ушёл в Спартак, а Уфа будет лететь в пропасть. Это судьба бюджетных клубов.
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portero
1601150624
Вадик прими на грудь и пошли всех , как всегда....
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paracetamol
1601158639
Да, пора Евсееву на выход, а Уфе - в ФНЛ!
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zigbert
1601221617
С такой игрой главной задачей на этот сезон будет борьба за выживание.
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