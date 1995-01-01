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    Евсеев – о разгроме от «Зенита»: «Думаю, это поражение может быть для меня последним в «Уфе»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев допустил свою отставку после матча девятого тура РПЛ против «Зенита» (0:6). Хет-трик оформил Артем Дзюба.

    «Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь 0:6. Что случилось? Если бы знал, наверное, этого бы не произошло. «Зенит» воспользовался тем, чем хотел. При первом же перехвате соперник создавал проблемы. У них была свобода как в пространстве, так и в единоборствах. Если говорить о нашей игре, мы держали мяч, но не создавали остроту у чужих ворот.

    Это самый тяжeлый проигрыш за время пребывания в «Уфе»? Думаю, он может быть последним. Потому что команда «Уфа» проиграла со счeтом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всe возможно», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Евсеев во время матча с «Зенитом» ушел в подтрибунное помещение еще до финального свистка.

    • «Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).
    • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.

    Председатель совета директоров «Уфы»: «К Евсееву вопросов нет. На себя возьму вину. Ситуацию выправим»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2469

      Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Уфа - первый кандидат на ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +3611

      playsh 51 минуту назад

      Тренер никакой,в прошлом сезоне просто прокатывало,то автобус,то банальное везение.Прогресса никакого вообще не просматривается.Всё становится на свои места,никуда не денешься.

      1
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      Рейтинг: +673

      г.Онега 1 час назад

      Да давно пора тебя юмориста менять, 9игр из 27очков всего 5, забито 5 пропущено 20

      1
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      Рейтинг: +848

      опус 2 1 час назад

      Всё Проект самой успешной , в финансовом плане , команды , закончен Газизов продал пол команды и как мудрый руководитель оказался в Спартаке Жалко Уфу !

      1
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      Рейтинг: +4922

      САДЫЧОК 1 час назад

      Как тренер -полный ноль! В прошлом сезоне Беленов вытащил тебя лично , так ты умудрился , в этом сезоне вообще всё разрушить ! Как , человек -полный отстой !

      1
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      Рейтинг: +1737

      FENIX-SL 1 час назад

      ты и УФЫ не достоин
      клубы ЛФЛ тебя ждут

      0
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      Рейтинг: +3541

      polt 2 часа назад

      Слабак.

      2
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      Рейтинг: +3242

      TOMSON 2 часа назад

      Помню Ярцев ушёл до свистка, когда нашу сборную Португальцы громили. Более низкий поступок сложно вспомнить. Не думал, что увижу когда-то подобное. Увидел... и опять Российский тренер.

      3
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      Рейтинг: +3611

      playsh > TOMSON 40 минут назад

      Помню эту игру,но поверьте,это был не низкий поступок Ярцева,он настоящий мужик и ушёл только потому,что боялся завалиться при всех после инфаркта.,как когда-то Лобановский.
      А вот тренера ЦСКА Гончаренко уместно было бы вспомнить,аж в отечество своё сбежал.

      0
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      Рейтинг: +2557

      rash1959 2 часа назад

      Тебе вообще в футболе делать нечего. Прямая дорога в автобусный парк, механиком, жирок растрясти.

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