Соболев: «Дзагоев однажды не дал мне автограф. Протягиваю листочек, а он говорит, что в другой раз»

Форвард сборной России Александр Соболев рассказал, как ему в свое время не дал автограф полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Разница в возрасте между игроками – семь лет.

«Я был не сказал, что в детстве у меня был любимый игрок в сборной России. Но помню забавный момент.

Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, что в другой раз. И ушeл. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись», – рассказал Соболев «Российской газете».