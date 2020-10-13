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    Соболев: «Дзагоев однажды не дал мне автограф. Протягиваю листочек, а он говорит, что в другой раз»

    Форвард сборной России Александр Соболев рассказал, как ему в свое время не дал автограф полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Разница в возрасте между игроками – семь лет.

    «Я был не сказал, что в детстве у меня был любимый игрок в сборной России. Но помню забавный момент.

    Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, что в другой раз. И ушeл. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись», – рассказал Соболев «Российской газете».

    • Игрок выступает за «Спартак» с зимы.
    • Москвичи делят лидерство РПЛ.
    • Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года.

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    Источник: «Российская газета»

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