Безуглов: «Тесты на коронавирус в сборной России дали возможность для ротации»

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о том, как пандемия коронавируса влияет на подготовку национальной команды к матчам.
«Тест на коронавирус, который мы сдавали, внес свою лепту. Он дал возможность для ротации.
Черчесов никогда не позволит себе выпустить на поле недовосстановленного игрока. Бывали очень важные матчи, когда тренерский штаб не ставил футболиста, потому что не хотел рисковать его здоровьем», – сказал Безуглов.
- Из-за подозрения на коронавирус выбыли из строя три игрока российской сборной – вратарь Гилерме, а также защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес.
- Команда Черчесова уступила Швеции (1:2) в товарищеской встрече и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.
- В среду, 14 октября, россияне дома сыграют с Венгрией.
Источник: «Матч ТВ»