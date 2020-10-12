Безуглов: «Тесты на коронавирус в сборной России дали возможность для ротации»

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о том, как пандемия коронавируса влияет на подготовку национальной команды к матчам.

«Тест на коронавирус, который мы сдавали, внес свою лепту. Он дал возможность для ротации.

Черчесов никогда не позволит себе выпустить на поле недовосстановленного игрока. Бывали очень важные матчи, когда тренерский штаб не ставил футболиста, потому что не хотел рисковать его здоровьем», – сказал Безуглов.