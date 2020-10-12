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Слуцкий начал строить стадион «Бомбонера» в Волгограде

12 октября 2020, 17:41
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своем ютуб-канале рассказал о строительстве стадиона «Бомбонера» в Волгограде, которое финансируется из собственных средств специалиста.

«Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также за счет тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи, и может быть, среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола – такие, как Артем Дзюба. Ну или лучше», — сказал Слуцкий.

На месте строительства стадиона установлена камера наблюдения, которая транслирует процесс в прямом эфире.

  • Слуцкий ранее сообщал, что решить проблемы с документами на строительство арены ему помог президент РФС Александр Дюков.

Источник: Ютуб-канал «СЛУга Футбола»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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xrrrx
1602514146
хоть и хайпит но дай бог стадион реально для футбола пригодиться детям
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vladimir-7
1602514394
Давнишняя мечта Л.Слуцкого. Успехов, тебе в создании хороших дел!
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kommy
1602514786
Красавчик, так держать!
Ответить
Из Твери Леха
1602519011
это из каких таких собственных средств физрук стадион построит? из средств бюджета Татарстана?
Ответить
AZ
1602521714
Человек с большой буквы! Не перестаю поражаться поступками Леонида Викторовича!
Ответить
kvm
1602523004
на видео с камеры только комары...
Ответить
Константинн
1602523959
Мля, Дзюбой все испортил ...
Ответить
Рубинище
1602524811
лайк подписка
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