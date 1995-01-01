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    Слуцкий начал строить стадион «Бомбонера» в Волгограде

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своем ютуб-канале рассказал о строительстве стадиона «Бомбонера» в Волгограде, которое финансируется из собственных средств специалиста.

    «Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также за счет тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

    Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи, и может быть, среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола – такие, как Артем Дзюба. Ну или лучше», — сказал Слуцкий.

    На месте строительства стадиона установлена камера наблюдения, которая транслирует процесс в прямом эфире.

    • Слуцкий ранее сообщал, что решить проблемы с документами на строительство арены ему помог президент РФС Александр Дюков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «СЛУга Футбола»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16583

      DVOK68 2 минуты назад

      Молодец Леонид.

      0
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      Рейтинг: +1997

      Из Твери Леха 6 минут назад

      это из каких таких собственных средств физрук стадион построит? из средств бюджета Татарстана?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17145

      bset 1 час назад

      Слуцкий романтик. Таким не мешать и они горы свернут. Успехов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL 1 час назад

      а так Викторович, респект!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      kommy 1 час назад

      Красавчик, так держать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL 1 час назад

      при всем уважении
      но почему опять дзюба то?
      ну может для застолья он и норм мужик..тамада все дела
      но футболист ведь паршивый

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      а ну посмотрев видео
      эта фраза получила комедийный оттенок

      1
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      Рейтинг: +13424

      vladimir-7 1 час назад

      Давнишняя мечта Л.Слуцкого. Успехов, тебе в создании хороших дел!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +602

      xrrrx 1 час назад

      хоть и хайпит но дай бог стадион реально для футбола пригодиться детям

      3
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      Рейтинг: +17145

      bset > xrrrx 1 час назад

      Скорее выводит процесс в медийное пространство, чтобы привлечь как можно больше инвесторов.

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