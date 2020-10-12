Слуцкий начал строить стадион «Бомбонера» в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на своем ютуб-канале рассказал о строительстве стадиона «Бомбонера» в Волгограде, которое финансируется из собственных средств специалиста.

«Мы получили землю, строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем ютуб-канале. Все желающие могут присоединиться к нашему проекту. Стадион будет строиться за счет моих собственных средств, а также за счет тех людей, которые захотят к этому процессу присоединиться.

Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где их будет заниматься сотни, а может, тысячи, и может быть, среди них будут будущие звезды отечественного или мирового футбола – такие, как Артем Дзюба. Ну или лучше», — сказал Слуцкий.

На месте строительства стадиона установлена камера наблюдения, которая транслирует процесс в прямом эфире.