Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о строительстве стадиона в Волгограде. Проект специалист финансирует самостоятельно.

– Ты тратишь 10 миллионов рублей в год на свою школу. И ты собирался строить стадион. Как развивается стройка? Слышал, что ты хочешь делать первый честный онлайн-проект строящегося стадиона и даже готов к тому, чтобы любой желающий мог поучаствовать.

– Ты когда делал сюжет про «Ротор», описал все проблемы, с которыми я сталкивался в «Роторе» и вообще.

С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго.

В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: «Все, идите лесом, никакой стройки не будет».

После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент РФС с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо. В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле.