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  • Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

10 апреля 2020, 23:20
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о строительстве стадиона в Волгограде. Проект специалист финансирует самостоятельно.

– Ты тратишь 10 миллионов рублей в год на свою школу. И ты собирался строить стадион. Как развивается стройка? Слышал, что ты хочешь делать первый честный онлайн-проект строящегося стадиона и даже готов к тому, чтобы любой желающий мог поучаствовать.

– Ты когда делал сюжет про «Ротор», описал все проблемы, с которыми я сталкивался в «Роторе» и вообще.

С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго.

В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: «Все, идите лесом, никакой стройки не будет».

После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент РФС с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо. В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле.

  • Слуцкий начинал тренерскую карьеру в родном Волгограде.
  • Сейчас волгоградский «Ротор» лидирует в ФНЛ.
  • «Рубин» Слуцкого в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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New Life
1586594407
Слуцкер понял, что как тренер не очень и решил в бизнес податься, думал, видимо, что ему красную дорожку постелят.
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vladimir-7
1586599394
По скорости воровства денег из бюджета, России равных нет в мире, деньги перечислят в регион, а туда прилетает только половина суммы. Как умудряются спи**ить во время полета, никто не знает.
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Томик
1586607595
Неприятно удивил.
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zigbert
1586627409
Хорошо если получится. Могут возникнуть новые препятствия.
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