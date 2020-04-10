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    Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о строительстве стадиона в Волгограде. Проект специалист финансирует самостоятельно.

    – Ты тратишь 10 миллионов рублей в год на свою школу. И ты собирался строить стадион. Как развивается стройка? Слышал, что ты хочешь делать первый честный онлайн-проект строящегося стадиона и даже готов к тому, чтобы любой желающий мог поучаствовать.

    – Ты когда делал сюжет про «Ротор», описал все проблемы, с которыми я сталкивался в «Роторе» и вообще.

    С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго.

    В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: «Все, идите лесом, никакой стройки не будет».

    После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент РФС с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо. В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле.

    • Слуцкий начинал тренерскую карьеру в родном Волгограде.
    • Сейчас волгоградский «Ротор» лидирует в ФНЛ.
    • «Рубин» Слуцкого в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    10.04.2020 23:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад


      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ------- https://cuz.su/prees

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      Рейтинг: +2819

      Борат 7 часов назад

      Единственные законы, которые в РФ одинаковы для всех - это законы физики !!! Гыгы
      Стыдно за пищевик !

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      Рейтинг: +302

      Бoрат > Борат 7 часов назад

      Ну наш то основной закон - закон взаимного притяжения , душка . Гыгыгы .

      -1
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      Рейтинг: +302

      Бoрат 7 часов назад

      Слуцкий , ты на кого батоны крошишь ? )))

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      Рейтинг: +2819

      Борат > Бoрат 7 часов назад

      Тебе между булок уже накрошили ! Полезай под шконарь ! Гыгы

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      Рейтинг: +302

      Бoрат > Борат 7 часов назад

      Вылизывай - разрешаю , шалунишка . Гыгыгы

      -1
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