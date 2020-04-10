Слуцкий: «В России только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго»

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ------- https://cuz.su/prees
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о строительстве стадиона в Волгограде. Проект специалист финансирует самостоятельно.
– Ты тратишь 10 миллионов рублей в год на свою школу. И ты собирался строить стадион. Как развивается стройка? Слышал, что ты хочешь делать первый честный онлайн-проект строящегося стадиона и даже готов к тому, чтобы любой желающий мог поучаствовать.
– Ты когда делал сюжет про «Ротор», описал все проблемы, с которыми я сталкивался в «Роторе» и вообще.
С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы стали искать землю, пытались оформлять документы и так далее. И этот процесс, оказывается, очень длинный. У нас только Конституцию можно быстро поменять. А построить стадион – это очень долго.
В марте сложилась такая ситуация, что один из миллиона комитетов, который должен был дать какое-то разрешение, это разрешение нам не дал. И сказал: «Все, идите лесом, никакой стройки не будет».
После этого я уже в отчаянии позвонил Александру Валерьевичу Дюкову и попросил его вмешаться в этот процесс и помочь. Я ему безумно благодарен. Александр Валерьевич, огромное спасибо. Это реальный президент РФС с реальными делами. Он тут же включился, помог, переговорил с губернатором. Губернатору тоже огромное спасибо. В конце концов, так как сейчас ситуация сдвинулась благодаря Александру Валерьевичу и губернатору, мы должны выйти на стройку в июле.
- Слуцкий начинал тренерскую карьеру в родном Волгограде.
- Сейчас волгоградский «Ротор» лидирует в ФНЛ.
- «Рубин» Слуцкого в РПЛ идет в зоне переходных матчей.