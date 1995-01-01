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    У судьи Москалева подтвердился коронавирус

    Арбитр РПЛ Владимир Москалев заболел коронавирусом. О протекании инфекции рассказал сам воронежец.

    «Мой последний тест на ковид показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции.

    У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования.

    Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе», – сказал Москалев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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