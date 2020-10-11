У судьи Москалева подтвердился коронавирус

Арбитр РПЛ Владимир Москалев заболел коронавирусом. О протекании инфекции рассказал сам воронежец.
«Мой последний тест на ковид показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции.
У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования.
Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе», – сказал Москалев.
- Коронавирусом также болеет московский арбитр Сергей Карасев.
- Карасев из-за коронавируса лишился права работать на матче Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов.
- 11-й тур РПЛ стартует 17 октября.
Источник: «Спорт-Экспресс»