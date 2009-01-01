Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» еще в прошлом сезоне

да нах он не нужен, вечно по арендам, никому не нужен толком
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что интерес «Спартака» к игроку «Челси» Виктору Мозесу возник давно.
«В прошлом году, когда Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду.
Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе. Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов – тема отдельного рассказа.
Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдeт удачно и ничего не сорвeтся, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговорeнных условиях», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- За «Челси» 29-летний Мозес выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Нигериец сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».