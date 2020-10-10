Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» еще в прошлом сезоне

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что интерес «Спартака» к игроку «Челси» Виктору Мозесу возник давно.

«В прошлом году, когда Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду.

Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе. Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов – тема отдельного рассказа.

Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдeт удачно и ничего не сорвeтся, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговорeнных условиях», – написал Геркус в своем телеграм-канале.