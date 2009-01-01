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    Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» еще в прошлом сезоне

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что интерес «Спартака» к игроку «Челси» Виктору Мозесу возник давно.

    «В прошлом году, когда Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак». После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду.

    Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе. Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов – тема отдельного рассказа.

    Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдeт удачно и ничего не сорвeтся, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговорeнных условиях», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: -698

      Синитсосит 48 минут назад

      да нах он не нужен, вечно по арендам, никому не нужен толком

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      Рейтинг: +14829

      vka1970 1 час назад

      Хорошая новость.
      Игрок из АПЛ реально может усилить клуб из РПЛ.

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