Галактионов: «Юран сказал, что я недостаточно авторитетный? Странно, что коллега так высказывается о коллеге»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил слова Сергея Юрана. Тот считает, что Галактионову недостает авторитета.
— Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана о том, что вы — недостаточно авторитетный тренер для молодежной сборной?
— Тяжело сказать, не видел. У каждого свое мнение, и он вправе его высказать. Странно, что коллега так высказывается о коллеге. Мы живем в таком мире обществе, когда мировоззрения и ценности начинают падать. Мне кажется, нужно с уважением друг к другу относиться.
- Молодежная сборная России лидирует в отборочной группе Евро-2021.
- Для выхода на Евро-2021 россиянам нужно обыграть в ближайшем матче Латвию.
- Галактионов не играл в футбол на профессиональном уровне.
Источник: «Спорт-Экспресс»