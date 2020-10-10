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  • Галактионов: «Юран сказал, что я недостаточно авторитетный? Странно, что коллега так высказывается о коллеге»

Галактионов: «Юран сказал, что я недостаточно авторитетный? Странно, что коллега так высказывается о коллеге»

10 октября 2020, 00:50
11

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил слова Сергея Юрана. Тот считает, что Галактионову недостает авторитета.

— Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана о том, что вы — недостаточно авторитетный тренер для молодежной сборной?

— Тяжело сказать, не видел. У каждого свое мнение, и он вправе его высказать. Странно, что коллега так высказывается о коллеге. Мы живем в таком мире обществе, когда мировоззрения и ценности начинают падать. Мне кажется, нужно с уважением друг к другу относиться.

  • Молодежная сборная России лидирует в отборочной группе Евро-2021.
  • Для выхода на Евро-2021 россиянам нужно обыграть в ближайшем матче Латвию.
  • Галактионов не играл в футбол на профессиональном уровне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей Галактионов Михаил
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1602281275
Юран опять в запой ушел?
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Psih86
1602304668
У Юрки авторитет просто пипец какой...
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moskowcity-petrv
1602304939
Юран чушь несёт опять,себя наверно представляет у руля
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moskowcity-petrv
1602305137
В химках видимо, тухляк поднимал с руководством и выгнали
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Niko
1602306296
Достойно ответил. Не опускаясь до уровня оппонента
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vladimir-7
1602308695
В высказывании Юрана сказывается зависть, она может сожрать весь мозг. Юрану поиск работы надо вести цивилизованным способом.
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серега кашин
1602308830
банальная зависть к тому ,у кого получается что то, а самого просто напросто шлют куда подальше
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DOCTOR PENALTY
1602323602
Михаил, не обращай внимания, у хохлов это норма - подосрать кому-нибудь.
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zigbert
1602345518
Критиковать можно когда сам сможешь чего то добиться.
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JTherry
1602347231
Юран хозяин своему слову - сегодня дал, завтра удивился, что он это сказал... и забрал обратно)
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