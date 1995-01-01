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    Галактионов: «Юран сказал, что я недостаточно авторитетный? Странно, что коллега так высказывается о коллеге»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил слова Сергея Юрана. Тот считает, что Галактионову недостает авторитета.

    — Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана о том, что вы — недостаточно авторитетный тренер для молодежной сборной?

    — Тяжело сказать, не видел. У каждого свое мнение, и он вправе его высказать. Странно, что коллега так высказывается о коллеге. Мы живем в таком мире обществе, когда мировоззрения и ценности начинают падать. Мне кажется, нужно с уважением друг к другу относиться.

    • Молодежная сборная России лидирует в отборочной группе Евро-2021.
    • Для выхода на Евро-2021 россиянам нужно обыграть в ближайшем матче Латвию.
    • Галактионов не играл в футбол на профессиональном уровне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5806

      Hektor 84 1 час назад

      Юран опять в запой ушел?

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