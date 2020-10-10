Галактионов: «Юран сказал, что я недостаточно авторитетный? Странно, что коллега так высказывается о коллеге»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил слова Сергея Юрана. Тот считает, что Галактионову недостает авторитета.

— Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана о том, что вы — недостаточно авторитетный тренер для молодежной сборной?

— Тяжело сказать, не видел. У каждого свое мнение, и он вправе его высказать. Странно, что коллега так высказывается о коллеге. Мы живем в таком мире обществе, когда мировоззрения и ценности начинают падать. Мне кажется, нужно с уважением друг к другу относиться.