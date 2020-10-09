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    «Локомотив» опроверг информацию о высокой температуре у Гилерме

    Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новость, согласно которой у вратаря команды Гилерме высокая температура.

    «Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» – говорится в публикации в официальном твиттере клуба, к которой прикреплен ролик с голкипером, занимающимся на велотренажере и показывающим большой палец.

    • В расположении сборной России натурализованный бразилец сдал тест на коронавирус с сомнительным результатом.
    • В этом сезоне 34-летний Гилерме пропустил девять голов в 11 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18455

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Скорейшего возвращения в строй!!!

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