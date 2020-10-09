«Локомотив» опроверг информацию о высокой температуре у Гилерме

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на новость, согласно которой у вратаря команды Гилерме высокая температура.

«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» – говорится в публикации в официальном твиттере клуба, к которой прикреплен ролик с голкипером, занимающимся на велотренажере и показывающим большой палец.