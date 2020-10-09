«Чемпионат»: Мозес близок к переходу в «Спартак»

Игрок «Челси» Виктор Мозес, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».

«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.