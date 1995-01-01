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    «Чемпионат»: Мозес близок к переходу в «Спартак»

    Игрок «Челси» Виктор Мозес, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».

    «Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», – сообщил источник «Чемпионата».

    Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.

    • Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
    • Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
    • Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».

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    Источник: «Чемпионат»

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