«Чемпионат»: Мозес близок к переходу в «Спартак»

Игрок «Челси» Виктор Мозес, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».
«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», – сообщил источник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что московский клуб может арендовать Мозеса с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- Нигериец выступает на правом фланге, может сыграть как в защите, так и в атаке.
- Рыночная стоимость Мозеса – 6 миллионов евро.
- Вторую половину прошлого сезона 29-летний футболист провел в аренде в «Интере».
Источник: «Чемпионат»