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    Бувач: «Даже мысли не было стать главным тренером «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, почему не захотел возглавить московский клуб после отставки Кирилла Новикова.

    «Я сам не хотел возглавить «Динамо». Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером.

    Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе», – сказал босниец в интервью Sport24.

    Бувач: «В ближайшие дни объявим имя нового тренера «Динамо»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 1 час назад

      Бувачу все мысли о месте главным тренером отбили напрочь.

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