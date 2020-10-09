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    Бувач: «В ближайшие дни объявим имя нового тренера «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал о том, когда московский клуб объявит имя нового главного тренера.

    «Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

    Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.

    При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт», – сказал Бувач в интервью Sport24.

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    Источник: Sport24

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