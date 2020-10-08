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  • Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

8 октября 2020, 22:48
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в товарищеском матче между сборными России и Швеции.

Для 23-летнего футболиста указанная игра была дебютной в составе национальной команды.

Таким образом, Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за российскую сборную.

Ранее подобное удавалось таким игрокам, как Дмитрий Попов, Игорь Симутенков, Валерий Кечинов, Мухсин Мухамадиев, Сергей Гришин, Олег Корнаухов, Павел Погребняк, Федор Смолов, Олег Шатов, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Фото: «СЭ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Соболев Александр
Комментарии (13)
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Черкизовский Кот
1602187929
Помню матч против Беларуси. Головин и Лёха Миранчук забили свои первые голы за сборную, а Керж - последний, 30-й.
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Бриг
1602189403
Дзюба проигрывает Соболю в выборе позиции и скорости в штрафной (просто ноги быстрее, как и все тело - моложе!). К тому же, Дзюба, похоже, перебрал с весом. Это и в Зените видно. Пора его снова в аренду, но, боюсь не воскреснет как раньше.
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Ловкий Бубен
1602193691
Заболотного в сборную ! Это сейчас лучший нап !!!
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Ловкий Бубен
1602193748
Соболь проигрывает Дзюбе в мастерстве ! ... хотя бегает быстрее но всё зря ...
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Мага 13
1602198130
Соболев красавчик!
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Добрый Бобер
1602210861
Ого! Новость про сборную и без Дзюбы? Странно.
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BarStep
1602222681
Можно по разному относиться к Соболеву (я бы бы все-таки сделал скидку на относительно молодой возраст, да и на уровне топа РПЛовского он играет совсем ничего).., но гол конечно он вчера хороший положил, зряче и за счет правильно выбранной позиции.. P.S. При чем здесь Дзюба?
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portero
1602242495
Хотелось бы его в боижайших двух играк на кубок наций, может и там подфартит.
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zigbert
1602267171
Жаль что игра оказалась проигранной. Для Александра было бы приятней вдвойне.
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