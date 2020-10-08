Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в товарищеском матче между сборными России и Швеции.

Для 23-летнего футболиста указанная игра была дебютной в составе национальной команды.

Таким образом, Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за российскую сборную.

Ранее подобное удавалось таким игрокам, как Дмитрий Попов, Игорь Симутенков, Валерий Кечинов, Мухсин Мухамадиев, Сергей Гришин, Олег Корнаухов, Павел Погребняк, Федор Смолов, Олег Шатов, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Фото: «СЭ»