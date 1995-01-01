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    Соболев – 12-й игрок, забивший в дебютном матче за сборную России

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в товарищеском матче между сборными России и Швеции.

    Для 23-летнего футболиста указанная игра была дебютной в составе национальной команды.

    Таким образом, Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за российскую сборную.

    Ранее подобное удавалось таким игрокам, как Дмитрий Попов, Игорь Симутенков, Валерий Кечинов, Мухсин Мухамадиев, Сергей Гришин, Олег Корнаухов, Павел Погребняк, Федор Смолов, Олег Шатов, Александр Головин и Алексей Миранчук.

    Фото: «СЭ»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1712

      Бриг 1 минуту назад

      Дзюба проигрывает Соболю в выборе позиции и скорости в штрафной (просто ноги быстрее, как и все тело - моложе!). К тому же, Дзюба, похоже, перебрал с весом. Это и в Зените видно. Пора его снова в аренду, но, боюсь не воскреснет как раньше.

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      Рейтинг: +2985

      Черкизовский Кот 26 минут назад

      Помню матч против Беларуси. Головин и Лёха Миранчук забили свои первые голы за сборную, а Керж - последний, 30-й.

      0
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      Рейтинг: +11191

      KLIM777 32 минуты назад

      Дзюбе пора сказать до свидания уже. Хватит этих голов с пенальти.

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