Дембеле хочет перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле задумывается над уходом из клуба.

23-летний вингер на протяжении нескольких месяцев обсуждает с руководством «Ювентуса» возможность перехода в туринский клуб. Трансфер состоится либо следующем летом, либо в 2022 году, когда у француза закончится контракт с «Барселоной».