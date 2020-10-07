Дембеле хочет перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле задумывается над уходом из клуба.
23-летний вингер на протяжении нескольких месяцев обсуждает с руководством «Ювентуса» возможность перехода в туринский клуб. Трансфер состоится либо следующем летом, либо в 2022 году, когда у француза закончится контракт с «Барселоной».
- Дембеле играет в Каталонии с 2017 года.
- В прошлом сезоне Примеры француз поучаствовал в пяти матчах, забил гол.
- Дембеле мог перейти в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» не стала отпускать игрока в аренду.
Источник: Sport.es