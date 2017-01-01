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    Дембеле хочет перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле задумывается над уходом из клуба.

    23-летний вингер на протяжении нескольких месяцев обсуждает с руководством «Ювентуса» возможность перехода в туринский клуб. Трансфер состоится либо следующем летом, либо в 2022 году, когда у француза закончится контракт с «Барселоной».

    • Дембеле играет в Каталонии с 2017 года.
    • В прошлом сезоне Примеры француз поучаствовал в пяти матчах, забил гол.
    • Дембеле мог перейти в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» не стала отпускать игрока в аренду.

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    Источник: sport.es

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