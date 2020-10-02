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    «Барселона» против аренды Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Клуб рассчитывает на полноценный трансфер

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

    «Барселона» выступает против аренды француза, но готова продать Дембеле за сумму в районе 50-60 миллионов евро. Этот вариант устраивает и самого футболиста. Однако, «Манчестер Юнайтед» не намерен тратиться на Усмана.

    • 23-летний Дембеле играет в Каталонии с 2017 года.
    • В прошлом сезоне Примеры француз поучаствовал в пяти матчах, забил гол.
    • Его контракт с «Барселоной» действует до 2022 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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