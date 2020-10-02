«Барселона» против аренды Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Клуб рассчитывает на полноценный трансфер

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» выступает против аренды француза, но готова продать Дембеле за сумму в районе 50-60 миллионов евро. Этот вариант устраивает и самого футболиста. Однако, «Манчестер Юнайтед» не намерен тратиться на Усмана.