«Барселона» против аренды Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Клуб рассчитывает на полноценный трансфер

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» выступает против аренды француза, но готова продать Дембеле за сумму в районе 50-60 миллионов евро. Этот вариант устраивает и самого футболиста. Однако, «Манчестер Юнайтед» не намерен тратиться на Усмана.
- 23-летний Дембеле играет в Каталонии с 2017 года.
- В прошлом сезоне Примеры француз поучаствовал в пяти матчах, забил гол.
- Его контракт с «Барселоной» действует до 2022 года.
Источник: Mundo Deportivo