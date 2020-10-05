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    Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев мог перейти в шотландский «Глазго Рейнджерс», но стороны не договорились об условиях личного контракта.

    «Рейнджерс» и Кузяев были готовы согласовать контракт на 500 тысяч евро в год, но представители игрока потребовали зарплату в районе 1 миллиона евро в год. Шотландцы не согласились.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

    Кузяев ведет переговоры с «Зенитом»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +776

      fhnv 14 минут назад

      зажрались наши футболёры

      0
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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 22 минуты назад

      сейчас в Зените ему сунут два ляма и будут все довольны особенно Семак что у него ещё появится один скамеечник в команде

      0
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      Рейтинг: +256

      99-й 33 минуты назад

      Зазвездился

      1
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      Рейтинг: +1441

      ФК Пупсик 43 минуты назад

      Вот она его истинная цена! Отменить лимит и сразу игроки бы подешевели.

      3
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