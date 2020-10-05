Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год

Полузащитник сборной России Далер Кузяев мог перейти в шотландский «Глазго Рейнджерс», но стороны не договорились об условиях личного контракта.

«Рейнджерс» и Кузяев были готовы согласовать контракт на 500 тысяч евро в год, но представители игрока потребовали зарплату в районе 1 миллиона евро в год. Шотландцы не согласились.

С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.

Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

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