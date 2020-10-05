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Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год

5 октября 2020, 14:18
20

Полузащитник сборной России Далер Кузяев мог перейти в шотландский «Глазго Рейнджерс», но стороны не договорились об условиях личного контракта.

«Рейнджерс» и Кузяев были готовы согласовать контракт на 500 тысяч евро в год, но представители игрока потребовали зарплату в районе 1 миллиона евро в год. Шотландцы не согласились.

  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

Кузяев ведет переговоры с «Зенитом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Зенит Рейнджерс Кузяев Далер
Комментарии (20)
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Garrincha58
1601898409
сейчас в Зените ему сунут два ляма и будут все довольны особенно Семак что у него ещё появится один скамеечник в команде
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fhnv
1601898884
зажрались наши футболёры
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опус 2
1601900378
На этом страстное желание Кузяева ,играть в европе закончилось Условия невыносимые для такого звёздного игрока А у нас всё нормально - футбола нет ,зато денег много !
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JTherry
1601901101
"невыносимая легкость бытия" наших футболистов в России зашкаливает все мыслимые нормы, попадая в Европу - их опускают на землю, и оказывается, что в этом мире их "труд" стоит не так дорого, как им платят за наличие "паспорта" в России
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кошмарик
1601903498
во.. молодцы.. умеют бабло считать.. еще ничего не доказавший игрочилО требует зарплату великую.. ...
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Дедуктор
1601903861
Если игрок показал себя таким мудаком, то в приличный коллектив его брать категорически нельзя. Разлагающе будет влиять на других. Сколько уже таких чмырей було. Деньгисов, Глушак никак не способствовали здоровой обстановке в клубе.
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derrik2000
1601905131
" «Рейнджерс» и Кузяев были готовы согласовать контракт на 500 тысяч евро в год." ФСЁ, Кузя! Теперь только в родной колхоз сторожем. ))
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Hektor 84
1601909434
Представители это по ходу его папа? Что то напоминает давнюю ситуацию Сычева и его корыстного папы. Та и отчим кокоши далеко не ушел.
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raritet
1601909907
Да, да. Дилярка. Европа умеет считать денежки. Это тебе не в родном колхозе выпишут сколько унесешь. Пора уже вьзжать в реальность. А то все: Я буду играть в Ливерпуле... Да там такая битва что тебе и 10 минут не продержаться.
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Томик
1601919595
Всё ясно. Поторгуются, поторгуются, да и в "Зенитушку" на поклон: "Возьмите на полтора миллиончика, будьте любезны. Был не прав - вспылил!"
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