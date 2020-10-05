Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Bobsoccer: Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом» и ведет переговоры с «Зенитом»

Bobsoccer: Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом» и ведет переговоры с «Зенитом»

5 октября 2020, 07:23
11

Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остается неопределенным.

В воскресенье сообщалось, что 27-летний футболист заключил контракт с «Локомотивом», однако, по информации Bobsoccer, эти данные не соответствуют действительности.

Более того, источник утверждает, что хавбек ведет переговоры о возвращении в «Зенит», который он покинул 31 июля в качестве свободного агента.

Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года, за три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кузяев Далер
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1601874431
Надоело. Подписал - не подписал, перейдет - не перейдет... У нас, все не как у людей, у всех ТО закрывается сегодня, в РПЛ - 17 числа. И вообще, надо сделать так: отменить зимнее ТО, а летнее, должно действовать с окончания одного чемпионата, и до начала следующего. А не так как сейчас, сыграно 10 туров, то есть треть чемпионата, а до закрытия ТО еще 2 недели, а через месяц, откроется зимнее, и, из 12 месяцев в году, 10 открыто ТО.
Ответить
Январь 59
1601874741
Кузяев устроил цирк. То Зенит, то Локо , то Быки, то опять Локо, теперь опять Зенит. По большому счёту протянуть время до 17 го и кинуть с контрактом. Пусть до зимы сидит дома определяется с командой. К зиме его аппетит на зарплату заметно снизится
Ответить
polt
1601886399
Уже не интересно. Пусть в Китай едет зарабатывать.
Ответить
polt
1601886584
Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника». И чего нам мозги пудрят?
Ответить
paracetamol
1601887277
Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом». Он себе цену набивает!
Ответить
vla4839
1601895991
Кузяев и его папаша-агент ведут себя нерорядочно,откровенно торгуются со всеми ,набивая цену.Нет у них ни стыда ни уважения к клубу ,который много дал футболисту.
Ответить
Главные новости
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+