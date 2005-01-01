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    Bobsoccer: Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом» и ведет переговоры с «Зенитом»

    Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остается неопределенным.

    В воскресенье сообщалось, что 27-летний футболист заключил контракт с «Локомотивом», однако, по информации Bobsoccer, эти данные не соответствуют действительности.

    Более того, источник утверждает, что хавбек ведет переговоры о возвращении в «Зенит», который он покинул 31 июля в качестве свободного агента.

    Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года, за три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

    Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1059

      Январь 59 1 час назад

      Кузяев устроил цирк. То Зенит, то Локо , то Быки, то опять Локо, теперь опять Зенит. По большому счёту протянуть время до 17 го и кинуть с контрактом. Пусть до зимы сидит дома определяется с командой. К зиме его аппетит на зарплату заметно снизится

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      Рейтинг: +1579

      PAREVG. 1 час назад

      Надоело.
      Подписал - не подписал, перейдет - не перейдет...

      У нас, все не как у людей, у всех ТО закрывается сегодня, в РПЛ - 17 числа.
      И вообще, надо сделать так: отменить зимнее ТО, а летнее, должно действовать с окончания одного чемпионата, и до начала следующего.

      А не так как сейчас, сыграно 10 туров, то есть треть чемпионата, а до закрытия ТО еще 2 недели, а через месяц, откроется зимнее, и, из 12 месяцев в году, 10 открыто ТО.

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