Bobsoccer: Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом» и ведет переговоры с «Зенитом»

Кузяев устроил цирк. То Зенит, то Локо , то Быки, то опять Локо, теперь опять Зенит. По большому счёту протянуть время до 17 го и кинуть с контрактом. Пусть до зимы сидит дома определяется с командой. К зиме его аппетит на зарплату заметно снизится
Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остается неопределенным.
В воскресенье сообщалось, что 27-летний футболист заключил контракт с «Локомотивом», однако, по информации Bobsoccer, эти данные не соответствуют действительности.
Более того, источник утверждает, что хавбек ведет переговоры о возвращении в «Зенит», который он покинул 31 июля в качестве свободного агента.
Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года, за три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»