Bobsoccer: Кузяев не подписывал контракт с «Локомотивом» и ведет переговоры с «Зенитом»

Будущее полузащитника сборной России Далера Кузяева остается неопределенным.

В воскресенье сообщалось, что 27-летний футболист заключил контракт с «Локомотивом», однако, по информации Bobsoccer, эти данные не соответствуют действительности.

Более того, источник утверждает, что хавбек ведет переговоры о возвращении в «Зенит», который он покинул 31 июля в качестве свободного агента.

Кузяев выступал за петербургский клуб с лета 2017 года, за три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»