Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию, что клуб договорился с Зе Луишем и Далером Кузяевым. Серб ждет усиление на следующей неделе.
– Сообщается, что Далер Кузяев и Зе Луиш пополнят состав «Локо». Это так?
– Я ничего не знаю об этом. Но надеюсь, что до вторника, когда в Европе закроется трансферное окно, в «Локомотиве» будет усиление.
- Зе Луиш брал РПЛ со «Спартаком».
- Через 17 дней «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов.
- В РПЛ команда идет четвертой.
Источник: «Советский спорт»