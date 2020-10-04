Николич: «Не знаю о подписании Кузяева и Зе Луиша. Надеюсь, усиление в «Локомотиве» будет до вторника»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию, что клуб договорился с Зе Луишем и Далером Кузяевым. Серб ждет усиление на следующей неделе.

– Сообщается, что Далер Кузяев и Зе Луиш пополнят состав «Локо». Это так?

– Я ничего не знаю об этом. Но надеюсь, что до вторника, когда в Европе закроется трансферное окно, в «Локомотиве» будет усиление.