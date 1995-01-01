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    Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал комментарии после победы своей команды над «Ростовом» в матче десятого тура РПЛ.

    – Игра очень хорошая, добротного уровня! Столько голов, столько позитивных эмоций! Ребята молодцы! Обе команды сражались. За счет чего взяли три очка? Выходили с запредельным настроем – только на победу. Поэтому и такие голы забивали. Просто шедевры получились! Зрители однозначно получили удовольствие. Это настоящая российская Премьер-лига. Мы способны показывать достойный футбол. По-моему, все это сегодня увидели.

    – Как оцените судейство? «Ростов»-то точно будет возмущаться.

    – Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили – то есть рефери все зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально. Это лично мое мнение.

    – За что удалили Норманна?

    – Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба!

    • «Сочи» победил «Ростов» со счетом 4:2.
    • Норманна удалили на 64-й минуте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      SLADE2020 38 минут назад

      И он еще будет учить тренера! Да, чудеса творятся в нашем футболе.

      1
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      Рейтинг: +3540

      NewLife 44 минуты назад

      Если были догадки, что при помощи турбина заберут очки, я бы на месте руководства комбайнеров опять бы выставил молодняк, чтобы этому олигархическому клубу из пробирки было стыдно на всю жизнь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11808

      derrik2000 1 час назад

      Было бы удивительно, если бы Ротенберг, как владелец ФК "Сочи", вдруг стал заступаться за "Ростов" и критиковать рефери Турбина за удаление Норманна. )))

      2
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      Рейтинг: +4677

      nik55 1 час назад

      сколько судья заработал ? а с Спартаком тоже судья нормально отработал ?

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      Рейтинг: +2629

      Axe111 1 час назад

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