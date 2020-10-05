Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал комментарии после победы своей команды над «Ростовом» в матче десятого тура РПЛ.

– Игра очень хорошая, добротного уровня! Столько голов, столько позитивных эмоций! Ребята молодцы! Обе команды сражались. За счет чего взяли три очка? Выходили с запредельным настроем – только на победу. Поэтому и такие голы забивали. Просто шедевры получились! Зрители однозначно получили удовольствие. Это настоящая российская Премьер-лига. Мы способны показывать достойный футбол. По-моему, все это сегодня увидели.

– Как оцените судейство? «Ростов»-то точно будет возмущаться.

– Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили – то есть рефери все зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально. Это лично мое мнение.

– За что удалили Норманна?

– Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба!

«Сочи» победил «Ростов» со счетом 4:2.

Норманна удалили на 64-й минуте.

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