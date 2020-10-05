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  • Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

Ротенберг – о матче с «Ростовом»: «Судья отработал нормально. Норманна тренер воспитывать должен»

5 октября 2020, 10:17
10

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал комментарии после победы своей команды над «Ростовом» в матче десятого тура РПЛ.

– Игра очень хорошая, добротного уровня! Столько голов, столько позитивных эмоций! Ребята молодцы! Обе команды сражались. За счет чего взяли три очка? Выходили с запредельным настроем – только на победу. Поэтому и такие голы забивали. Просто шедевры получились! Зрители однозначно получили удовольствие. Это настоящая российская Премьер-лига. Мы способны показывать достойный футбол. По-моему, все это сегодня увидели.

– Как оцените судейство? «Ростов»-то точно будет возмущаться.

– Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили – то есть рефери все зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально. Это лично мое мнение.

– За что удалили Норманна?

– Очень экспрессивный парень... Зачем он полез? Это недисциплинированно! Его должен воспитывать тренер. В принципе, ему и раньше могли вторую желтую показать. Это же не бокс и не борьба!

  • «Сочи» победил «Ростов» со счетом 4:2.
  • Норманна удалили на 64-й минуте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (10)
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Axe111
1601883094
Позорище
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nik55
1601883361
сколько судья заработал ? а с Спартаком тоже судья нормально отработал ?
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derrik2000
1601885056
Было бы удивительно, если бы Ротенберг, как владелец ФК "Сочи", вдруг стал заступаться за "Ростов" и критиковать рефери Турбина за удаление Норманна. )))
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NewLife
1601886946
Если были догадки, что при помощи турбина заберут очки, я бы на месте руководства комбайнеров опять бы выставил молодняк, чтобы этому олигархическому клубу из пробирки было стыдно на всю жизнь.
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SLADE2020
1601887312
И он еще будет учить тренера! Да, чудеса творятся в нашем футболе.
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kvm
1601890088
вР@Тенберг одним словом...
Ответить
Чехов на Садовой
1601898973
До чего же ублюдок!, и не стесняется и на всех кладёт с пробором !!!
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ROSTOV SUPER
1601901238
Ничего хорошего в нашем футболе не будет пока вот такие В рот е б е р г и будут хоть что то решать в РПЛ
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латунный сепаратист
1601913403
отработал бабки нормально кто спорит
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