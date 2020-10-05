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  • Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

5 октября 2020, 01:22
29

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку судейским решениям в матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4).

«Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята – не показывают? Всe, что я спросил.

На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. За что желтую показал, я тоже не понял. Я разговаривал с резервным арбитром на нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же – не дают. Он показал желтую карточку.

Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы. Фол Козлова за высоко поднятую ногу – желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хашимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хашимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая.

Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так», – сказал Карпин после матча с «Сочи».

  • «Ростов» получил удаление в третьем матче подряд.
  • Команда Валерия Карпина идет на седьмом месте в РПЛ.

Источник: пресс-служба «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Карпин Валерий
Комментарии (29)
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Hektor 84
1601852212
Валера та всем всё ясно и понятно! Вы играли против фарм клуба синита. Теперь Сочи будут тянуть за уши в еврокубки.
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mutabor0992
1601853427
Правильно Валера!Надо этого козла сначала на полиграф отправить...Пусть помучается.А потом отстранить на годик.А потом пусть таких как широкОФФ судит...Получит пару раз в бубен, может и берега начнет видеть.А то совсем нюх потеряли!
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Мага 13
1601853984
предположу что вопрос почему судья улыбается прозвучал примерно так:"×yли ты лыбу давишь, пaдлa?" но в целом Валера прав, судейка явно заряженный был.
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Snek
1601860185
Судейство вызывает вопросы, как и игра Ростова в этом году.
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Niko
1601868640
У вас никого нет из кооператива по водным ресурсам, а у них есть. Ещё вопросы? Вы выискиваете деньги и игроков, а им Зенит всех купил и отдал в аренды копеечные с правом выкупа за бесценок.
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rash1959
1601874798
На все вопросы ответ один, карпуша, ты играл с сочи, а не с уралом и т.п. Других вариантов ответа нет.
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Добрый Бобер
1601876015
То, что "Сочи" будут вытягивать самыми грязными методами, стало понятно ещё после первого тура.
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SaveAS
1601878494
Судья уже считал сколько денег должен получить за матч и улыбался, а Карпин со счета сбил! Верная красная карточка
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vladimir-7
1601881876
Валера, ну что тебе могут ответить судьи, они про себя (тихо) скажут, что таков приказ, а тебе, вместо ответа карточка и так каждому, кто задаёт неудобные вопросы. А, вообще, нечего удивляться поражением команд, удалением игроков и тренеров, фиктивной работе VAR, потому,что теперь осваивается другой подход по воздействию на команды, претендующие на призовые места и неудивительно будет увидеть в конце чемпионата, Зенит и Сочи, а остальные места для тех, кто одобряет эти действия РФС, под управлением Газпрома.
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zigbert
1601891006
У Норманна была реакция на грубую игру Нобоа. Но на вторую желтую не тянула. Судья посчитал иначе.
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