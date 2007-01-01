Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку судейским решениям в матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4).

    «Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята – не показывают? Всe, что я спросил.

    На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. За что желтую показал, я тоже не понял. Я разговаривал с резервным арбитром на нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же – не дают. Он показал желтую карточку.

    Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы. Фол Козлова за высоко поднятую ногу – желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хашимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хашимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая.

    Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так», – сказал Карпин после матча с «Сочи».

    • «Ростов» получил удаление в третьем матче подряд.
    • Команда Валерия Карпина идет на седьмом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: пресс-служба «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:22
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3456

      afw13 50 минут назад

      предположу что вопрос почему судья улыбается прозвучал примерно так:"×yли ты лыбу давишь, пaдлa?" но в целом Валера прав, судейка явно заряженный был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      ФК Пупсик 55 минут назад

      Когда пудель был с спартаке - он не задавал такие вопросы!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2795

      mutabor0992 > ФК Пупсик 26 минут назад

      Человеку с годами свойственно развиваться...Расти как в профессиональном плане,так и в личностном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2795

      mutabor0992 1 час назад

      Правильно Валера!Надо этого козла сначала на полиграф отправить...Пусть помучается.А потом отстранить на годик.А потом пусть таких как широкОФФ судит...Получит пару раз в бубен, может и берега начнет видеть.А то совсем нюх потеряли!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      +50/-50 1 час назад

      Судейство вызывает вопросы. И не только судейство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5763

      Hektor 84 1 час назад

      Валера та всем всё ясно и понятно! Вы играли против фарм клуба синита. Теперь Сочи будут тянуть за уши в еврокубки.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79577
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru