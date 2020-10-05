Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку судейским решениям в матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4).

«Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята – не показывают? Всe, что я спросил.

На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. За что желтую показал, я тоже не понял. Я разговаривал с резервным арбитром на нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же – не дают. Он показал желтую карточку.

Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы. Фол Козлова за высоко поднятую ногу – желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хашимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хашимото не упал на землю и не стал корчиться – это не желтая.

Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так», – сказал Карпин после матча с «Сочи».