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    РПЛ. Дубль Заболотного помог «Сочи» победить «Ростов»

    «Сочи» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Ростова». У хозяев дублем отметился форвард Антон Заболотный.

    Сочинцы поднялись на четвертое место. «Ростов» получил удаление в третьем матче подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 19; 1:1 – Ионов, 62; 2:1 – Юсупов, 66; 2:2 – Полоз, 75; 3:2 – Заболотный, 78; 4:2 – Заболотный, 84.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Е. Пруцев, 90+1), Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо (Д. Пруцев, 72).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов (Долгов, 81), Чернов, Чистяков (Обухов, 50), Осипенко, Ионов (Мамаев, 80), Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз (Логашов, 77).

    Предупреждения: Нобоа, 63 – Норманн, 33; Хаджикадунич, 36; Козлов, 48; Осипенко, 56; Полоз, 59; Долгов, 90.

    Удаления: нет – Норманн, 64 (вторая ж.к.),

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии96
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      Рейтинг: +2791

      mutabor0992 7 минут назад

      С таким судейством это не футбол...А кукольный театр какой то.С голубоватым отливом.

      1
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      Рейтинг: +4673

      nik55 22 минуты назад

      судьи тянут Сочи не первую игру

      0
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      Рейтинг: +1962

      Из Твери Леха 24 минуты назад

      Вот это положил Зе-болотный...

      0
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      Рейтинг: +3359

      Cleaner 29 минут назад

      В Еврокубки хотели? Да вы от Сочей покер получили! Валера, верим!..)

      0
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      Рейтинг: +8729

      alarm 36 минут назад

      шах и мат, свиньи позорные! (это я хрякам говорю, если что)

      0
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      Рейтинг: +1697

      ALEX ML 37 минут назад

      Хотят затащить с помощью судей в еврокубки этот псевдоклуб, но там судьи не помогут

      1
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      Рейтинг: +5379

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Честно скажу , игру не смотрел, но ...
      Практически равные соперники, а соотношение жк 1:9, что это ???
      Странно, нет ?

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      Рейтинг: +971

      GM 1 час назад

      А Сочи-то этой осенью хороши, как бы кто к ним не относился.

      2
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      Рейтинг: +1882

      sobaka120982 > GM 53 минуты назад

      Случайно минус нажал) я с тобой согласен!!!!

      1
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      Рейтинг: +7

      nabo45 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +8445

      BRO_football 1 час назад

      Да уж, позор Ростову. Могли бы опять молодёжку выпустить. 10-1 или 4-2 разница небольшая.

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