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РПЛ. Дубль Заболотного помог «Сочи» победить «Ростов»

4 октября 2020, 18:25
95

«Сочи» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Ростова». У хозяев дублем отметился форвард Антон Заболотный.

Сочинцы поднялись на четвертое место. «Ростов» получил удаление в третьем матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 19; 1:1 – Ионов, 62; 2:1 – Юсупов, 66; 2:2 – Полоз, 75; 3:2 – Заболотный, 78; 4:2 – Заболотный, 84.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Е. Пруцев, 90+1), Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо (Д. Пруцев, 72).

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Долгов, 81), Чернов, Чистяков (Обухов, 50), Осипенко, Ионов (Мамаев, 80), Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз (Логашов, 77).

Предупреждения: Нобоа, 63 – Норманн, 33; Хаджикадунич, 36; Козлов, 48; Осипенко, 56; Полоз, 59; Долгов, 90.

Удаления: нет – Норманн, 64 (вторая ж.к.),

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Заболотный Антон
Комментарии (95)
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derrik2000
1601825468
Великолепный матч! Совершенно не пожалел, что посмотрел. Там было всё: и два гола Заболотного, один из которых просто ШЕДЕВР (во раздухарился, а?), и прекрасные голы Ионова и Юсупова: без обработки по мячу, находящемуся в воздухе, и СОВЕРШЕННО НЕСПРАВЕДЛИВОЕ, с моей точки зрения, удаление Турбиным Матиаса Норманна...((( Благодарю игроков обеих команд за доставленное удовольствие!
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_Marqella_
1601825699
Сочи порвал Ростов...красавчики...мои поздравления !!!!!
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ROSTOV SUPER
1601825801
Очередной позор РПЛ и Газпрома ! Все беды российского футбола от Газпрома и его выкормышей ! Смех , лучший игрок матча Болотный , где он был до тех пор , пока действительно лучший " игрок " матча Турбин ни за что удалил Нормана ? Даже такие порядочные игроки как Нобоа ( был порядочным играя в Ростове ) под крылом Газпрома становятся моральными уродами , все сделал для того , чтобы ведущего игрока Ростова удалили , хотя сам за это нарушение должен был от продажной твари Журбина получать прямую красную ! Стыдно за Газпром и его выкормышей !
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docndoc
1601825886
Боевая игра.. Жаль ростовчан. Не сказал бы, что незаслуженно проиграли - ляпов в обороне достаточно. Но страсть с которой они бъются не может не подкупать. Самый мерзкий тип судей, которые используют трактовку правил в определённую сторону. И не подкопаешься. И Нобоа при всём его таланте поступил продуманно и гадко: знал, кого и как спровоцировать, чтобы получить большинство. Хотя Турбин мог его самого удалить за прыжок двумя ногами сзади... Но не удалил.. Насчёт дифирамбов в адрес Заболотного от комментаторов - раз в год и палка стреляет. Удар через себя - чистая удача. Не могу заставить себя с приязнью относится к сочинской команде-франкенштейну, по-другому их и не назвать..
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Дедуктор
1601826621
Ростов при Карпине стремительно деградирует. Упал уровень всех, кто год-полтора назад очень прилично выглядел. Норманн, Байрамян, Чернов, Ионов. Шомуродов уже никакущим уходил. Если при Бердыеве Ростов был "мужиками" по силе характера, то при Карпине - именно тупыми мужиками, шарахающимися по полю, и выглядит. Пожалуй, две самые тупые команды в РПЛ. Урал и Ростов. Чисто тренерский завал в команде.
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sobaka120982
1601826662
Ну что отомстили?)))))
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GoLenaStop
1601828840
В десятом туре в игре команды ссучинцев лучшим оказался судья. П.идор трубадурский!
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Рубинище
1601830991
Удаление игрока, кроме как предвзятостью назвать нельзя. Нормальные арбитры удалили бы Нобоа. Ростов молодцы даже в меньшинстве старались.
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GM
1601833209
А Сочи-то этой осенью хороши, как бы кто к ним не относился.
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JTherry
1601845988
Нобоа, конечно, говнюк и провокатор редкостный, а у Норманна сдали нервишки, хотел влепить по ушам ( за дело, кстати)... Турбин не футбольные матчи судить должен, а улицы вокруг стадиона мести...
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