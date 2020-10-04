РПЛ. Дубль Заболотного помог «Сочи» победить «Ростов»

«Сочи» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Ростова». У хозяев дублем отметился форвард Антон Заболотный.
Сочинцы поднялись на четвертое место. «Ростов» получил удаление в третьем матче подряд.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бурмистров, 19; 1:1 – Ионов, 62; 2:1 – Юсупов, 66; 2:2 – Полоз, 75; 3:2 – Заболотный, 78; 4:2 – Заболотный, 84.
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров (Е. Пруцев, 90+1), Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо (Д. Пруцев, 72).
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Долгов, 81), Чернов, Чистяков (Обухов, 50), Осипенко, Ионов (Мамаев, 80), Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз (Логашов, 77).
Предупреждения: Нобоа, 63 – Норманн, 33; Хаджикадунич, 36; Козлов, 48; Осипенко, 56; Полоз, 59; Долгов, 90.
Удаления: нет – Норманн, 64 (вторая ж.к.),