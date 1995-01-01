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    Metaratings: «Спартак» будет платить 80% зарплаты Мирзова

    «Спартак» продолжит платить большую часть оклада полузащитника Резиуана Мирзова, несмотря на его уход в «Химки» на правах аренды.

    По информации Metaratings, москвичи будут платить 80 процентов зарплаты, оставшиеся 20% – подмосковный клуб.

    • «Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

    Мирзов – о «Химках»: «Перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и главный тренер»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      ViktorMG1953 2 часа назад

      Ну как должен играть игрок против команды которая платит ему зарплату? Особенно если он впоследствии хочет туда вернуться.

      1
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      Рейтинг: +4818

      Рубинище 3 часа назад

      Вот таких паспортистов наберут, потом сами же и платят что бы избавится. Уж расторгнули бы контракт совсем-выплатили бы %50- 60, раз уж так прогадали.

      0
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      Рейтинг: +11645

      derrik2000 4 часа назад

      Ну и что это за "аренда"?
      Парниша хоть как не прогадал.
      А что, в Арсенал возвращаться отказался? ))

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