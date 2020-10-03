Metaratings: «Спартак» будет платить 80% зарплаты Мирзова

«Спартак» продолжит платить большую часть оклада полузащитника Резиуана Мирзова, несмотря на его уход в «Химки» на правах аренды.

По информации Metaratings, москвичи будут платить 80 процентов зарплаты, оставшиеся 20% – подмосковный клуб.

«Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

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