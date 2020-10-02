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    Официально: Мирзов стал игроком «Химок»

    «Спартак» объявил о переходе полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки».

    Подмосковный клуб арендовал 27-летнего футболиста до окончания нынешнего сезона.

    • «Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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