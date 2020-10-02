Официально: Мирзов стал игроком «Химок»

Фантастика
«Спартак» объявил о переходе полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки».
Подмосковный клуб арендовал 27-летнего футболиста до окончания нынешнего сезона.
- «Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
Официально: полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов проведeт сезон 20/21 в аренде в «Химках».Желаем Резиуану удачи в новой команде!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 2, 2020