Мирзов – о «Химках»: «Перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и главный тренер»

Полузащитник Резиуан Мирзов высказался о своем переходе из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.
«После подписания контракта – только положительные эмоции, потому что перешeл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер.
Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем [Черевченко]. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» – отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.
Сейчас сконцентрируюсь на тренировках – нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», – сказал 27-летний футболист.
- «Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
Источник: Официальный сайт «Химок»