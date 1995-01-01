Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Мирзов – о «Химках»: «Перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и главный тренер»

    Полузащитник Резиуан Мирзов высказался о своем переходе из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

    «После подписания контракта – только положительные эмоции, потому что перешeл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер.

    Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем [Черевченко]. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» – отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.

    Сейчас сконцентрируюсь на тренировках – нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», – сказал 27-летний футболист.

    • «Спартак» купил Мирзова летом 2019 года у «Ростова» за 4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В составе столичной команды хавбек провел 27 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4248

      Томик 1 час назад

      Набрать форму? А за зарплату "Спартака" разве не должен быть в форме сейчас? Или это с иноземного не так перевели?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4854

      maior-60 3 часа назад

      Считаю, что Спартак абсолютно правильно пристраивает своих игроков, не имеющих места в стартовом составе, в команды РПЛ. Неоценимая игровая практика и возможности индивидуального роста футболистов будут лучше чем в Спартаке-2. А для основной команды в нынешнем сезоне, с учетом возможных трансферов, скамейки вполне достаточно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79544
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru