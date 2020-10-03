Мирзов – о «Химках»: «Перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и главный тренер»

Полузащитник Резиуан Мирзов высказался о своем переходе из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

«После подписания контракта – только положительные эмоции, потому что перешeл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер.

Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем [Черевченко]. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» – отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.

Сейчас сконцентрируюсь на тренировках – нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя», – сказал 27-летний футболист.