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    Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это битва. Сейчас идеальный момент переписать историю»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом». По мнению испанца, у чемпиона могут возникнуть проблемы, так как он сыграет в гостях.

    «Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещe и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.

    Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдeт к важнейшей игре.

    Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьeзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», – сказал Рианчо.

    • Матч в Тушино состоится завтра, 3 октября.
    • Команды делят первое место.
    • Рианчо был главным тренером «Спартака» осенью 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.10.2020 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      ySS 1 час назад

      Идеальный момент..? Не сказал бы
      Переписать историю... Рианчо, похоже, знает только новейшую
      Кто на что претендент говорить ещё очень рано, но выигрывать надо, как впрочем, любую другую

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