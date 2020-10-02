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  • Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это битва. Сейчас идеальный момент переписать историю»

Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это битва. Сейчас идеальный момент переписать историю»

2 октября 2020, 22:38
7

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом». По мнению испанца, у чемпиона могут возникнуть проблемы, так как он сыграет в гостях.

«Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещe и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.

Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдeт к важнейшей игре.

Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьeзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», – сказал Рианчо.

  • Матч в Тушино состоится завтра, 3 октября.
  • Команды делят первое место.
  • Рианчо был главным тренером «Спартака» осенью 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Рианчо Рауль
Комментарии (7)
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ySS
1601671826
Идеальный момент..? Не сказал бы Переписать историю... Рианчо, похоже, знает только новейшую Кто на что претендент говорить ещё очень рано, но выигрывать надо, как впрочем, любую другую
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paracetamol
1601689811
Таких переписывальщиков истории нужно мочить сортире, как сказал ВВП.
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monser08
1601703499
а мне кажется ничейку сгоняют, по крайней мере Богданыч рисковать не будет, да и не умеет
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vladimir-7
1601705675
Р.Рианчо, историю переписать невозможно, все действия в истории уже свершились и обратного возврата нет, а вот новую историю создавать нужно обязательно. Что касается составов , то и в той и в другой команде есть хорошие игроки, способные показать отличный футбол, главное, чтобы судьи не повлияли на качество и результат игры.
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Ганнибал Лектор
1601712941
Одно могу сказать точно: будут визги и крики в адрес судей в том случае, если мясные не победят. В остальном же, скорее всего будет скучный и унылый футбол до одного гола.
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Plyash
1601722590
Прошедшее уже в истории,а историю переписать нельзя,её можно только продолжить писать,а вот как,удачно или неудачно,время покажет.Я думаю,у обеих команд обострённое самолюбие и неровно-дышащее отношение к друг другу.Поэтому игра должна быть захватывающей,главное,что бы судьи не сломали её.Надеюсь на это.Всем желаю классной игры.
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