Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это битва. Сейчас идеальный момент переписать историю»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом». По мнению испанца, у чемпиона могут возникнуть проблемы, так как он сыграет в гостях.

«Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещe и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.

Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдeт к важнейшей игре.

Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьeзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», – сказал Рианчо.