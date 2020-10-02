Рианчо: «Спартак» должен обыграть «Зенит». Это битва. Сейчас идеальный момент переписать историю»

Идеальный момент..? Не сказал бы
Переписать историю... Рианчо, похоже, знает только новейшую
Кто на что претендент говорить ещё очень рано, но выигрывать надо, как впрочем, любую другую
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ между москвичами и «Зенитом». По мнению испанца, у чемпиона могут возникнуть проблемы, так как он сыграет в гостях.
«Это не просто матч — это битва двух столиц. Если бы встреча проходила в Питере, спартаковцам пришлось бы непросто. Но «Спартак» будет играть дома, да ещe и с фанатами. Питерцам же очень тяжело даются игры в гостях.
Красно-белые давно не побеждали «Зенит». О мотивации можно и не говорить — она будет запредельная. Сейчас идеальный момент для переписывания истории. На стороне москвичей стадион и болельщики. «Спартак» должен обыграть «Зенит». Питерцы здорово атакуют и имеют классный подбор исполнителей, но в таких играх на первый план выходит концентрация. Думаю, московская команда правильно подойдeт к важнейшей игре.
Если говорить о чемпионате, то «Спартак» — серьeзный претендент на золото. Нынешний сезон будет отличной возможностью снова стать чемпионом. Главные конкуренты играют в еврокубках, теряют много сил, а «Спартак» в спокойном режиме может набирать очки», – сказал Рианчо.
- Матч в Тушино состоится завтра, 3 октября.
- Команды делят первое место.
- Рианчо был главным тренером «Спартака» осенью 2018 года.