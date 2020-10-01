⚡ Жеребьевка ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; «Краснодар» – с «Севильей», «Челси» и «Ренном»; «Локо» – с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

От России на турнире сыграют три команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Группа A: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул».

Матчи групповой стадии начнутся 20 октября.