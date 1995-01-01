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    ⚡ Жеребьевка ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; «Краснодар» – с «Севильей», «Челси» и «Ренном»; «Локо» – с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

    Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    От России на турнире сыграют три команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

    Группа A: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

    Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М

    Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

    Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»

    Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

    Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

    Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

    Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул».

    Матчи групповой стадии начнутся 20 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии166
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      Рейтинг: +559

      Dizgen 4 минуты назад

      Ну что за совпадения каждый год у голубой устрицы самая лёгкая группа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2958

      АртурZaСМ 5 минут назад

      У Зенита в очередной раз как по заказу самый лёгкий вариант группы из всех возможных... Проще не придумаешь...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2265

      BlackMurder 8 минут назад

      да и групп смерти нету в принципе за последние годы это первая равная жеребьевка

      0
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      Рейтинг: +777

      fhnv 9 минут назад

      опять Атлетико снова группа смерти у Локо

      -1
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      Рейтинг: +2958

      АртурZaСМ > fhnv 6 минут назад

      2 явных фаворита и 2 явных аутсайдера... какая еще группа смерти?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      SorenSirk 15 минут назад

      Зениту, блин, снова группа ровная досталась. Им бы Сити и Марсель в нагрузку.. Рвали бы жилы и показывали результат как, в своё время, с Баварией и МЮ.


      А так... Все три соперника могут навалять им за то, что наши их считать равными будут. Стремно.

      Сколько раз армейцы ***** (прошу прощения за выражение) грандов..а в легкой группе пролетали с позором. Учится надо не только на своих ошибках, но и на промахах РФПЛовских сокамерников. Пока не получается.


      Авось, в этом году всё будет лучше. Надеемся на то, что наша троица поборется за евровесну. Ждём и верим в наших.


      P.S.: почему-то кажется, что в плей-офф из троицы выйдет только Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +3255

      TOMSON > SorenSirk 5 минут назад

      Боюсь расстроить, но Краснодар очень сильно будет в шоке от уровня куда он попал. А учитывая их философию игры им будет сложнее всех.

      0
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      Рейтинг: +5745

      GoLenaStop 17 минут назад

      Будем верить, что наши команды в ЛЧ этого сезона повторят подвиг Ростельмаша, в одиночку добывшего для страны ещё одну команду в ЛЧ и рейтинг выше Португалии.
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +4164

      3a zenit > GoLenaStop 17 минут назад

      Зенит каждый год вам добывает очки,а толку?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3255

      TOMSON > GoLenaStop 13 минут назад

      Это когда такое было?

      1
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      Рейтинг: +8700

      alarm 19 минут назад

      как же стыдно за тупых рылов!

      2
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      Рейтинг: +8700

      alarm 19 минут назад

      координации у хрюканов ваще никакой. то шарики тёплые, соперники лёгкие, газпром, происки и прочие стандартные визги - то визжат, что зенит всем влетит. вы там уж определитесь со своей позицией и визжите что-то одно неразнополярное.

      1
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      Рейтинг: +3898

      Каратель > alarm 8 минут назад

      быкам и паровозам удачи!а помойную зину пусть сношают.вот тебе и всё определение,или ты настолько туп,что прописных истин понять не можешь?пусть беременный шампиён себя покажет

      0
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      Рейтинг: +4164

      3a zenit 19 минут назад

      Ровно так пошло по группам,у украинцев по вкусней матчи.

      1
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      Рейтинг: +1636

      ААМ 20 минут назад

      У "Зенита" есть шансы на выход, при победах на своём поле, что возможно, у "Локо" только ЛЕ, аКраснодар может побороться за второе место в группе и за ЛЕ точно.

      1
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      Рейтинг: +107

      КаДеС > ААМ 9 минут назад

      Всё так же подумал

      0
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      Рейтинг: +931

      Psih86 > ААМ 32 секунды назад

      За второе место Краснодар???

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