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  • ⚡ Жеребьевка ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; «Краснодар» – с «Севильей», «Челси» и «Ренном»; «Локо» – с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

⚡ Жеребьевка ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; «Краснодар» – с «Севильей», «Челси» и «Ренном»; «Локо» – с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

1 октября 2020, 19:20
253

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

От России на турнире сыграют три команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Группа A: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул».

Матчи групповой стадии начнутся 20 октября.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Краснодар Локомотив Зенит Ювентус Барселона ПСЖ Манчестер Юнайтед Реал Бавария Ливерпуль Манчестер Сити
Комментарии (253)
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Skull_Boy
1601568256
Хаххахахаха, Лацио и БД, бомжам конец
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Skull_Boy
1601569042
Ха, Зениту досталась ОПЯТЬ ровная группа, но они ОПЯТЬ не выйдут и как в прошлом сезоне и после как БД будет в полуфинале дурашка Медведев опять будет хаить, что мы проиграли полуфиналисту ЛЧ
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Skull_Boy
1601569357
Итог жеребьевки простой Локо можно спать и готовится к матчам в РПЛ, Зенит как обычно обосрется и не выйдет из ровной группы, а вот быкам удачи
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zra78
1601570691
Опять Атлетико , сколько можно ?:) Ну а с Баварией надо ворота чем то заваривать:)
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Dizgen
1601571114
Как всегда зине тёплые шарики
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Dizgen
1601571241
Не зря гаспром спонсор лч
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АртурZaСМ
1601572179
У Зенита в очередной раз как по заказу самый лёгкий вариант группы из всех возможных... Проще не придумаешь...
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Dizgen
1601572237
Ну что за совпадения каждый год у голубой устрицы самая лёгкая группа
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Ганнибал Лектор
1601572590
Жгите, упыри, у Зенита классная группа! У Краснодара, кстати, тоже. Удачи всем нашим клубам в Лиге чемпионов!
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_Marqella_
1601577883
Правильней бы, было желать нашим клубам ,не выход из группы а занять третье место, что в принципе могут сделать все...И спокойненько выйти в евровесну ЛЕ...Надо признать, что в ЛЧ нам ловить нечего если даже кто то случайно выйдет из группы а в ЛЕ можно ещё и очков поднабрать, которые нам так необходимы в этом сезоне...Скажем дружное СПАСИБО Динамо и Ростову...
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