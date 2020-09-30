Лига чемпионов. «Краснодар» во второй раз обыграл ПАОК и впервые в истории пробился в групповой этап

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде победил ПАОК со счетом 2:1.

Российская команда вышла вперед благодаря автоголу, однако соперник быстро отыгрался, но уже через минуту решающий мяч забил Реми Кабелья.

«Краснодар» впервые в истории сыграет в групповом этапе ЛЧ. Также РПЛ в турнире представят «Зенит» и «Локомотив».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Михайлидис (в свои ворота), 73; 1:1 – Эль-Каддури, 77; 1:2 – Кабелья, 78.

ПАОК: Живкович, Варела (Свидерски, 76), Яннулис, Михайлидис, Ингасон, Шваб, Эль-Каддури, Живкович, Пелкас (Чолак, 59), Креспо (Ваге, 59), Цолис.

«Краснодар«: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Газинский (Камболов, 83), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 85), Уткин (Смольников, 58), Классон, Берг.

Предупреждения: Ингасон, 24; Пелкас, 37; Эль-Каддури, 90+1 – Вилена, 33; Кайо, 35.

Первый матч: 1:2.

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