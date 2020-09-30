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    Лига чемпионов. «Краснодар» во второй раз обыграл ПАОК и впервые в истории пробился в групповой этап

    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде победил ПАОК со счетом 2:1.

    Российская команда вышла вперед благодаря автоголу, однако соперник быстро отыгрался, но уже через минуту решающий мяч забил Реми Кабелья.

    «Краснодар» впервые в истории сыграет в групповом этапе ЛЧ. Также РПЛ в турнире представят «Зенит» и «Локомотив».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

    ПАОК – Краснодар – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Михайлидис (в свои ворота), 73; 1:1 – Эль-Каддури, 77; 1:2 – Кабелья, 78.

    ПАОК: Живкович, Варела (Свидерски, 76), Яннулис, Михайлидис, Ингасон, Шваб, Эль-Каддури, Живкович, Пелкас (Чолак, 59), Креспо (Ваге, 59), Цолис.

    «Краснодар«: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Газинский (Камболов, 83), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 85), Уткин (Смольников, 58), Классон, Берг.

    Предупреждения: Ингасон, 24; Пелкас, 37; Эль-Каддури, 90+1 – Вилена, 33; Кайо, 35.

    Первый матч: 1:2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2020 23:50
    Комментарии50
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      Рейтинг: +359

      PFC CSKA MOSCOW 1 секунду назад

      А по итогу от этой новости веет грустью, так как лучший стадион россии в этом году ЛЧ не увидит, спасибо проклятому клоуновирусу и показушным «ограничениям»... столько лет ждал этого момента, а смотреть теперь по телевизору

      0
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      Рейтинг: +2622

      Axe111 28 секунд назад

      Единственная надежда в лч,газовый позор уже надоел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1559

      PAREVG. 52 секунды назад

      Мои поздравления команде и болельщикам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Переживал за парней всей душой.

      0
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      Рейтинг: +5720

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Ха, тут и ребенок поддержал, кричал - Класнодал, Класнодал!!
      Удачи всем и хорошего жребия!

      2
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      Рейтинг: +18398

      Боцман59rus 1 минуту назад

      Южных болел с победой... ((((лошадкам одним в ЛЕ отдуваться, им тоже удачи.

      5
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      Рейтинг: +5077

      knikos 2 минуты назад

      Давно я не видел Краснодар таким сосредоточенным . несмотря на заявление Мусаева , быки играли по счёту . И получилось же ! Значит надо иногда включать такой режим ! Браво ! не без валидола , но сыграли качественно , для такого соперника , конечно . Мусаев выпуском на поле Смолы , решил исход игры ! А центрального защитника нужно искать ! Кайо - опорник .

      2
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      Рейтинг: +14394

      slavutiq70 4 минуты назад

      Поздравить хочется не только Краснодар и болельщиков Краснодара но и Галицкого отдельно,,он столько шёл к этой цели вкладывал огромные деньги силы и нервы,,,и вот добился ,,,,теперь следующая цель,,

      7
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      Рейтинг: +1343

      Муруал 4 минуты назад

      От всей души поздравляю Краснодар,а также всех любителей футбола в России с этим,поистине историческим ,событием!!! Пусть удача и в дальнейшем сопутствует этому замечательному клубу! Огромное спасибо команде за набранные очки в общую копилку! Галицкому С.Н. уважение и всех благ!

      4
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      Рейтинг: +3866

      житель СПб 5 минут назад

      Ура! Поздравляю Краснодар - настоящую футбольную российскую команду! Поздравляю Галицкого! Краснодарцев! Всех российских людей!

      4
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      Рейтинг: +1465

      Aston 6 минут назад

      Быки,поздравляю!настоящий молодцы!горжусь Вами!

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