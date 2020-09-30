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  • Лига чемпионов. «Краснодар» во второй раз обыграл ПАОК и впервые в истории пробился в групповой этап

Лига чемпионов. «Краснодар» во второй раз обыграл ПАОК и впервые в истории пробился в групповой этап

30 сентября 2020, 23:50
82

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде победил ПАОК со счетом 2:1.

Российская команда вышла вперед благодаря автоголу, однако соперник быстро отыгрался, но уже через минуту решающий мяч забил Реми Кабелья.

«Краснодар» впервые в истории сыграет в групповом этапе ЛЧ. Также РПЛ в турнире представят «Зенит» и «Локомотив».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

ПАОК (Греция) – Краснодар (Россия) – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Михайлидис (в свои ворота), 73; 1:1 – Эль-Каддури, 77; 1:2 – Кабелья, 78.

ПАОК: Живкович, Варела (Свидерски, 76), Яннулис, Михайлидис, Ингасон, Шваб, Эль-Каддури, Живкович, Пелкас (Чолак, 59), Креспо (Ваге, 59), Цолис.

«Краснодар«: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Газинский (Камболов, 83), Вилена, Кабелья (Сулейманов, 85), Уткин (Смольников, 58), Классон, Берг.

Предупреждения: Ингасон, 24; Пелкас, 37; Эль-Каддури, 90+1 – Вилена, 33; Кайо, 35.

Первый матч: 1:2.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПАОК Краснодар
Комментарии (82)
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petrucho-spb
1601499244
Молодцы, сыграли по счету. Не без везения, но всё же. Впервые три команды в ЛЧ.С победой Краснодар
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GoLenaStop
1601499281
Такая волевая игра Краснодара заставила ошибаться соперника. Классный матч. Спасибо за победу! Удачи и труда дальше! С уважением.
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nominum
1601499301
Да. Краснодар заслужил. С победой. Сыграл за себя и за Динамо с Ростовом.
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SunRomeS
1601499381
Поздравляю с Победой!!! Добро пожаловать в ЛЧ!!! Молодцы
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Krasnodar 123
1601499412
МОЛОДЦЫ!!! ВПЕРЕД БЫКИ!!!
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Мага 13
1601499484
сегодня весь Краснодар гуляет, да и не только, молодцы быки!
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balam
1601499489
Всех с ПОБЕДОЙ!!!
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Муруал
1601499805
От всей души поздравляю Краснодар,а также всех любителей футбола в России с этим,поистине историческим ,событием!!! Пусть удача и в дальнейшем сопутствует этому замечательному клубу! Огромное спасибо команде за набранные очки в общую копилку! Галицкому С.Н. уважение и всех благ!
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slavа0508
1601499813
Поздравить хочется не только Краснодар и болельщиков Краснодара но и Галицкого отдельно,,он столько шёл к этой цели вкладывал огромные деньги силы и нервы,,,и вот добился ,,,,теперь следующая цель,,
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Боцман59rus
1601499972
Южных болел с победой... ((((лошадкам одним в ЛЕ отдуваться, им тоже удачи.
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