В «Дженоа» подтвердили трансфер Шомуродова

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов в скором времени перейдет в «Дженоа». В итальянском клубе подтвердили сделку, сообщает Metaratings.

«Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдeт совсем скоро», – передает Metaratings слова спортивного директора «Дженоа» Даниэле Фаджиано.

Ранее стало известно, что «Ростов» получит за трансфер форварда 7,5 миллиона евро в течение трех лет. Контракт с игроком будет подписан на три года, его зарплата составит 600-700 тысяч евро за сезон.