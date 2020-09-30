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    В «Дженоа» подтвердили трансфер Шомуродова

    Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов в скором времени перейдет в «Дженоа». В итальянском клубе подтвердили сделку, сообщает Metaratings.

    «Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдeт совсем скоро», – передает Metaratings слова спортивного директора «Дженоа» Даниэле Фаджиано.

    Ранее стало известно, что «Ростов» получит за трансфер форварда 7,5 миллиона евро в течение трех лет. Контракт с игроком будет подписан на три года, его зарплата составит 600-700 тысяч евро за сезон.

    • Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
    • Он переехал в РПЛ в 2017 году.

    Источник: Metaratings

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    30.09.2020 17:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 октября 2020, 10:22

      Правильно, дальше развиваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 30 сентября 2020, 18:33

      Не жалко, хорошее бабло, плохо что в растяжку. Валере надо в Ташкент за новым ехать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 30 сентября 2020, 19:38

      Хорошо что в России нет таких ублюдков и идиотов как ты , такие уроды только в продажной хохляндии водятся !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vmonomah17 > Вот оно чё Михалыч 30 сентября 2020, 19:38

      Есть, но они на улице во дворах играют. Просто у них денег нет стать профессиональными футболистами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2056

      nominum > paracetamol 1 октября 2020, 00:05

      Обухова из Из Тамбова вроде подписали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 1 октября 2020, 18:48

      Ты слишком высокого мнения о себе , мое время очень дорогое и тратить его на такое дерьмо как ты , мне не к чему ! Варись сам в своем говне !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 30 сентября 2020, 18:11

      Metaratings что это?

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 30 сентября 2020, 18:05

      И как Карпину работать? Был один хороший форвард и уже нет его.

      1
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      Рейтинг: +47

      Кандидов > raritet 30 сентября 2020, 18:12

      Если руководство захочет, то купит ещё с десяток Шомуродовых.

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 30 сентября 2020, 17:39

      сказка

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