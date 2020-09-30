В «Дженоа» подтвердили трансфер Шомуродова

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов в скором времени перейдет в «Дженоа». В итальянском клубе подтвердили сделку, сообщает Metaratings.
«Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдeт совсем скоро», – передает Metaratings слова спортивного директора «Дженоа» Даниэле Фаджиано.
Ранее стало известно, что «Ростов» получит за трансфер форварда 7,5 миллиона евро в течение трех лет. Контракт с игроком будет подписан на три года, его зарплата составит 600-700 тысяч евро за сезон.
- Нападающий провел за ростовчан 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 ассистов.
- Он переехал в РПЛ в 2017 году.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.