«Дженоа» предложит Шомуродову 600-700 тысяч за сезон

Стала известны условия возможного контракта нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова с «Дженоа».

Как пишет Metaratings, нападающему будет предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон. Итальянский клуб предлагает за Шомуродова 7,5 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет (ранее говорилось о 9 миллионах).

В случае удачных переговоров футболист перейдет в «Дженоа» в ближайшие несколько дней.