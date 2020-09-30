«Дженоа» предложит Шомуродову 600-700 тысяч за сезон

Стала известны условия возможного контракта нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова с «Дженоа».
Как пишет Metaratings, нападающему будет предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон. Итальянский клуб предлагает за Шомуродова 7,5 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет (ранее говорилось о 9 миллионах).
В случае удачных переговоров футболист перейдет в «Дженоа» в ближайшие несколько дней.
- По условиям трансфера, «Ростов» получит 15% от перепродажи игрока.
- В этом сезоне РПЛ Шомуродов провел восемь матчей, отличившись одной голевой передачей.
- «Дженоа» после двух туров идет в Серии А на 12-м месте.
Источник: Metaratings
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