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    «Дженоа» предложит Шомуродову 600-700 тысяч за сезон

    Стала известны условия возможного контракта нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова с «Дженоа».

    Как пишет Metaratings, нападающему будет предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон. Итальянский клуб предлагает за Шомуродова 7,5 миллиона евро, которые будут выплачены в течение трех лет (ранее говорилось о 9 миллионах).

    В случае удачных переговоров футболист перейдет в «Дженоа» в ближайшие несколько дней.

    • По условиям трансфера, «Ростов» получит 15% от перепродажи игрока.
    • В этом сезоне РПЛ Шомуродов провел восемь матчей, отличившись одной голевой передачей.
    • «Дженоа» после двух туров идет в Серии А на 12-м месте.

    Источник: Metaratings

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    30.09.2020 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 30 сентября 2020, 20:22

      Итальянцы ещё те торгаши ***** на *****,,,

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 30 сентября 2020, 19:42

      Ну через три года пусть и забирают , когда всю сумму выплатят !

      1
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      Рейтинг: +5776

      ySS 30 сентября 2020, 19:15

      Осталось перейти и заиграть за новый клуб
      Получится ли..?

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 30 сентября 2020, 18:31

      Что-то и цена упала, и платеж растянут... Кинуть хотят мужиков!

      1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 30 сентября 2020, 15:19

      Он в лирах нормально получит..

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Алехсбургер. 30 сентября 2020, 16:30

      Ага, возьмут пару мешков из музея и вручат узбеку вместо зарплаты. Если серьезно, то как-то не правильно написано "будет предложено"? Без меня меня женили не заключив личный контракт? Так не бывает.

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