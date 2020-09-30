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  • Area Napoli: «Спартак» увеличил предложение по Хюсаю до 8 миллионов

Area Napoli: «Спартак» увеличил предложение по Хюсаю до 8 миллионов

30 сентября 2020, 13:12
13

«Спартак» не оставляет попыток приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

По информации Area Napoli, москвичи сделали новое предложение по трансферу албанца в размере 8 миллионов евро. «Спартак» готов подписать с Хюсаем контракт на пять лет с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Ранее этот же источник сообщал, что российский клуб предлагал «Наполи» за переход футболиста 5 миллионов евро, но сам Хюсай решил остаться в Неаполе.

  • За пять сезонов в «Наполи» защитник забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

Источник: Area Napoli

Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 19,6 тысячи человек.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Хюсай Эльсеид
Комментарии (13)
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maior-60
1601461135
А что, больше некого?
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derrik2000
1601461769
Не. Не нужен. Фуфло, а не защитник именно для Спартака.
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slavа0508
1601462302
Да ну как то не тянет Албанец на такие деньги,,,,по крайне мере это не усиление здесь и сейчас,,А Спартаку нужно усиление именно сейчас,пока удачно сезон складывается и можно действительно бороться за высокие места,,,
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Рыжий бес
1601462670
Что то я пока разочарован работой Газизова на трансферном рынке,,ожидал большего,,,,
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Garrincha58
1601464308
а смысл сейчас так уж упираться и искать этого защитника для РПЛ Спартак и так укомплектован а вот для будущего если выиграют РПЛ тогда и присмотреть может кого и по круче с учётом еврокубков
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vladimir-7
1601467382
Ну вот и причина плохой игры Рассказова и Кутепова, своим ЗП копейки, а албанцу 3 млн. евро за сезон, за меньшее он не согласен, козел. Неизвестный игрок, а по ЗП сравнивают с Жиго и Джикией.
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vka1970
1601470924
Как то тут всё на тоненького.Посмотрел подборку и так ни чего и не понял.Тактически грамотный игрок и на этом всё.Просто всё.За что такие бабки не понятно.
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JTherry
1601486197
пока такая инфа похожа на гадание на кофейной гуще вокруг да около Хюсая... а купят кого-то другого - не удивлюсь... в недавнем матче с Дженоа 0:6, албанец играл и был совсем неплох, но не на 3 млн. евро)
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