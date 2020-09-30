Area Napoli: «Спартак» увеличил предложение по Хюсаю до 8 миллионов

«Спартак» не оставляет попыток приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.
По информации Area Napoli, москвичи сделали новое предложение по трансферу албанца в размере 8 миллионов евро. «Спартак» готов подписать с Хюсаем контракт на пять лет с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.
Ранее этот же источник сообщал, что российский клуб предлагал «Наполи» за переход футболиста 5 миллионов евро, но сам Хюсай решил остаться в Неаполе.
- За пять сезонов в «Наполи» защитник забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Area Napoli
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