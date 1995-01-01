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    Area Napoli: «Спартак» увеличил предложение по Хюсаю до 8 миллионов

    «Спартак» не оставляет попыток приобрести защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

    По информации Area Napoli, москвичи сделали новое предложение по трансферу албанца в размере 8 миллионов евро. «Спартак» готов подписать с Хюсаем контракт на пять лет с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

    Ранее этот же источник сообщал, что российский клуб предлагал «Наполи» за переход футболиста 5 миллионов евро, но сам Хюсай решил остаться в Неаполе.

    • За пять сезонов в «Наполи» защитник забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Area Napoli

    Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 19,6 тысячи человек.

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13156

      vladimir-7 1 минуту назад

      Ну вот и причина плохой игры Рассказова и Кутепова, своим ЗП копейки,
      а албанцу 3 млн. евро за сезон, за меньшее он не согласен, козел.
      Неизвестный игрок, а по ЗП сравнивают с Жиго и Джикией.

      0
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      Рейтинг: +11524

      Garrincha58 53 минуты назад

      а смысл сейчас так уж упираться и искать этого защитника для РПЛ Спартак и так укомплектован а вот для будущего если выиграют РПЛ тогда и присмотреть может кого и по круче с учётом еврокубков

      0
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      Рейтинг: +77

      Рыжий бес 1 час назад

      Что то я пока разочарован работой Газизова на трансферном рынке,,ожидал большего,,,,

      5
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      Рейтинг: +2383

      vsespartak01 > Рыжий бес 1 час назад

      да уж!одни только слова!

      2
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      Рейтинг: +5302

      Alekxei Z. > Рыжий бес 36 минут назад

      Так её вообще нет.
      Уронов и Кокорин просто не о чём...

      2
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      Рейтинг: +14376

      slavutiq70 1 час назад

      Да ну как то не тянет Албанец на такие деньги,,,,по крайне мере это не усиление здесь и сейчас,,А Спартаку нужно усиление именно сейчас,пока удачно сезон складывается и можно действительно бороться за высокие места,,,

      4
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      Рейтинг: +11497

      derrik2000 1 час назад

      Не.
      Не нужен.
      Фуфло, а не защитник именно для Спартака.

      3
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      Рейтинг: +4757

      maior-60 1 час назад

      А что, больше некого?

      3
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      Рейтинг: +397

      Ужас Бората > maior-60 1 час назад

      Может кто и есть на примете, да разве скажут.

      4
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