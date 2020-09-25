Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая

«Спартак» работает над трансфером правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.
По информации Area Napoli, российский клуб уже сделал предложение о приобретении фулбека в размере 5 миллионов евро.
Самому албанцу «Спартак» готов платить 2 миллиона в год.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
- Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Area Napoli
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