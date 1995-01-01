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    Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая

    «Спартак» работает над трансфером правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

    По информации Area Napoli, российский клуб уже сделал предложение о приобретении фулбека в размере 5 миллионов евро.

    Самому албанцу «Спартак» готов платить 2 миллиона в год.

    • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
    • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Area Napoli

    Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 19,6 тысячи человек.

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4139

      Томик 14 минут назад

      Албанцу....((( Откуда в Албании футболисты берутся вообще?

      1
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      Рейтинг: +1714

      Бомбардиръ 46 минут назад

      Хрюсая надо брать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3252

      InterMilLano1908 53 минуты назад

      Косяк тот еще

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