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  • Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая

Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая

25 сентября 2020, 15:31
9

«Спартак» работает над трансфером правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

По информации Area Napoli, российский клуб уже сделал предложение о приобретении фулбека в размере 5 миллионов евро.

Самому албанцу «Спартак» готов платить 2 миллиона в год.

  • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
  • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

Источник: Area Napoli

Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 19,6 тысячи человек.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Хюсай Эльсеид
Комментарии (9)
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InterMilLano1908
1601037846
Косяк тот еще
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Томик
1601040158
Албанцу....((( Откуда в Албании футболисты берутся вообще?
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derrik2000
1601041301
Посмотрел его "игру"... Вывод: НЕ НУЖЕН. Да ещё и албанец. Спартак сейчас что, делает диаметрально противоположное Цорну: хоть кого, лишь бы подешевле?
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серега кашин
1601042595
и все равно он его не получит
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ySS
1601053209
Сплошная экзотика на уровне слухов, то Орье, то Хюсай... то опорников каких-то сватают... А состав и так совсем неплох, команду надо создавать
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Вар Яг
1601063806
Второй Петкович. Только дорогой. Цена завышена раз в пять только из-за того что Наполи постоянно в зоне евро кубков.
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