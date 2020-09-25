Area Napoli: «Спартак» предложил 5 миллионов за защитника «Наполи» Хюсая

«Спартак» работает над трансфером правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

По информации Area Napoli, российский клуб уже сделал предложение о приобретении фулбека в размере 5 миллионов евро.

Самому албанцу «Спартак» готов платить 2 миллиона в год.