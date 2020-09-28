Area Napoli: Хюсай не перейдет в «Спартак»

Правый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай решил не менять команду, утверждает Area Napoli.
По информации источника, 26-летний албанский фулбек намерен отклонить предложение «Спартака» и продлить контракт с неаполитанцами.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов платить футболисту 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Area Napoli
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