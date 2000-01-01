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    Area Napoli: Хюсай не перейдет в «Спартак»

    Правый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай решил не менять команду, утверждает Area Napoli.

    По информации источника, 26-летний албанский фулбек намерен отклонить предложение «Спартака» и продлить контракт с неаполитанцами.

    Ранее сообщалось, что московский клуб готов платить футболисту 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

    • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Area Napoli

    Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 19,6 тысячи человек.

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11445

      derrik2000 10 минут назад

      Не перейдёт и не перейдёт: тоже мне - потеря потерь... )
      Тут ещё один "хрукт" нарисовался - Расмус Кристенсен.
      Побыл, именно ПОБЫЛ немного в Аяксе, но из-за травмы вернулся в родной "Зальцбург".
      Посмотрел я на его "движения на поле": вот уж ШЛАК - всем шлакам ШЛАК.
      Даже не смотря на его невысокую стоимость - около 4 млн евро.
      Таких как он в нашем чемпионате - 5 рублей ведро.

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      Рейтинг: +8693

      alarm 19 минут назад

      позор косорылым!

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      Рейтинг: +11445

      derrik2000 > alarm 6 минут назад

      У-р-р-р-р-ра-а-а-а!!!
      Карлсон вернулся!
      А где твой друг Энгельсон???
      )))))

      0
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      Рейтинг: +1721

      Бомбардиръ 51 минуту назад

      Очень хрюшастая фамилия украсила бы Спартак. Но увы, жаль, не получилось у хрюшек)

      1
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      Рейтинг: +7241

      JTherry > Бомбардиръ 33 минуты назад

      вчерашнее "украшение" от Смолова до сих пор разрывает пукан?)

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      Рейтинг: +1743

      FENIX-SL 53 минуты назад

      оооой
      в футбол хочет поиграть все таки!
      респект!

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      Рейтинг: +1743

      FENIX-SL > FENIX-SL 52 минуты назад

      каким надо быть уродом чтобы кинуть Наполи ради спартака
      или любого другого нашего клуба
      В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ!

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