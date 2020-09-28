Area Napoli: Хюсай не перейдет в «Спартак»

Правый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай решил не менять команду, утверждает Area Napoli.

По информации источника, 26-летний албанский фулбек намерен отклонить предложение «Спартака» и продлить контракт с неаполитанцами.

Ранее сообщалось, что московский клуб готов платить футболисту 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.