Area Napoli: Хюсай не перейдет в «Спартак»

Не перейдёт и не перейдёт: тоже мне - потеря потерь... )
Тут ещё один "хрукт" нарисовался - Расмус Кристенсен.
Побыл, именно ПОБЫЛ немного в Аяксе, но из-за травмы вернулся в родной "Зальцбург".
Посмотрел я на его "движения на поле": вот уж ШЛАК - всем шлакам ШЛАК.
Даже не смотря на его невысокую стоимость - около 4 млн евро.
Таких как он в нашем чемпионате - 5 рублей ведро.
Правый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай решил не менять команду, утверждает Area Napoli.
По информации источника, 26-летний албанский фулбек намерен отклонить предложение «Спартака» и продлить контракт с неаполитанцами.
Ранее сообщалось, что московский клуб готов платить футболисту 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал восемь ассистов в 196 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
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