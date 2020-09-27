Журналист Скира: «Спартак» предлагает Хюсаю 2,7 миллиона за сезон»

«Спартак» предложил защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю четырехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.
«Спартак» начал переговоры с агентом Эльсеида Хюсая. Предложен контракт до 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы», – сообщил инсайдер.
Ранее сообщалось, что москвичи готовы предложить албанцу контракт на пять лет с окладом 3 миллиона евро.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
- Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.