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  • Журналист Скира: «Спартак» предлагает Хюсаю 2,7 миллиона за сезон»

Журналист Скира: «Спартак» предлагает Хюсаю 2,7 миллиона за сезон»

27 сентября 2020, 17:42
12

«Спартак» предложил защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю четырехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.

«Спартак» начал переговоры с агентом Эльсеида Хюсая. Предложен контракт до 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы», – сообщил инсайдер.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы предложить албанцу контракт на пять лет с окладом 3 миллиона евро.

  • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
  • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
  • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Хюсай Эльсеид
Комментарии (12)
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derrik2000
1601218936
Ага-ага. ТВЁРДОМУ игроку ВТОРОЙ команды "Наполи" аж 2, 7 миллионов евро в год. Не иначе как Газизов начитался Черчесова, который в своё время ПРОСТО БЫЛ В ВОСТОРГЕ от него. А что Черчесов за "раскрыватель талантов" все и так знают.
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piligrim1986
1601224947
оно нам надо?
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vka1970
1601225707
Инфы много, толку мало.Ни кто в Россию ехать не хочет.Даже албанцы.
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oyabun
1601276480
Не самый лучший вариант из тех что уже были, но даже этот, уверен, тоже не прокатит. Не умеет Спартак проворачивать правильные и выгодные трансферы, увы. Бывают, конечно удачные, типа Промеса, Фернандо, но их гораздо меньше чем неудачных.
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