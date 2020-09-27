Журналист Скира: «Спартак» предлагает Хюсаю 2,7 миллиона за сезон»

«Спартак» предложил защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю четырехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.

«Спартак» начал переговоры с агентом Эльсеида Хюсая. Предложен контракт до 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы», – сообщил инсайдер.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы предложить албанцу контракт на пять лет с окладом 3 миллиона евро.