Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Журналист Скира: «Спартак» предлагает Хюсаю 2,7 миллиона за сезон»

    «Спартак» предложил защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю четырехлетний контракт, пишет журналист Николо Скира.

    «Спартак» начал переговоры с агентом Эльсеида Хюсая. Предложен контракт до 2024 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы», – сообщил инсайдер.

    Ранее сообщалось, что москвичи готовы предложить албанцу контракт на пять лет с окладом 3 миллиона евро.

    • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
    • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (104,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13608

      silver29 1 час назад

      Да задрали вы со своим албанцем, ладно бы игрок был стоящий, а так всякий мусор сватаете каждый день (((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11405

      derrik2000 1 час назад

      Ага-ага.
      ТВЁРДОМУ игроку ВТОРОЙ команды "Наполи" аж 2, 7 миллионов евро в год.
      Не иначе как Газизов начитался Черчесова, который в своё время ПРОСТО БЫЛ В ВОСТОРГЕ от него.
      А что Черчесов за "раскрыватель талантов" все и так знают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13608

      silver29 > derrik2000 1 час назад

      Черчесов и от шлюбы в восторге, только вот этих восторженных ни того ни другого в европейские клубы не приглашают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11119

      KLIM777 1 час назад

      Недостаточно Рассказова и Ещенко.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru