Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

Было бы здорово пнуть усатого накуй из команды.
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает качественной игру защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Он хотел бы натурализовать француза.
«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Игорю Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.
Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Георгий Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.
- Жиго играет в России с 2018 года.
- В нынешнем сезоне РПЛ игрок пропустил один матч, забил гол.
- «Спартак» делит лидерство в таблице с «Зенитом».