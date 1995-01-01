Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает качественной игру защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Он хотел бы натурализовать француза.

    «Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Игорю Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

    Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Георгий Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.

    • Жиго играет в России с 2018 года.
    • В нынешнем сезоне РПЛ игрок пропустил один матч, забил гол.
    • «Спартак» делит лидерство в таблице с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18385

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Было бы здорово пнуть усатого накуй из команды.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79419
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru