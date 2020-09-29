Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает качественной игру защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Он хотел бы натурализовать француза.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Игорю Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Георгий Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.