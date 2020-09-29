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  • Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

29 сентября 2020, 20:40
28

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает качественной игру защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Он хотел бы натурализовать француза.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Игорю Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.

Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Георгий Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.

  • Жиго играет в России с 2018 года.
  • В нынешнем сезоне РПЛ игрок пропустил один матч, забил гол.
  • «Спартак» делит лидерство в таблице с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Торпедо Спартак Жиго Самуэль Игнашевич Сергей
Комментарии (28)
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Боцман59rus
1601403673
Было бы здорово пнуть усатого накуй из команды.
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Юрэс
1601408450
В спорте кажется результат важнее ПАТРИОТИЗМА . Просто .....ДЕЦ какой-то.
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dim29
1601409343
как много вырастили футболистов(спортсменов)за последние 20 лет,аж натурализацию на поток поставили,привет лимиту,дебилы.
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"supermax"
1601411079
Было бы здорово своих растить
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BRO_football
1601411932
Совсем не здорово, когда страна не может своих нормальных защитников вырасти и прибегает к натурализации
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rammax fcsm
1601423812
за сбродную бразильских обезьян и поволжской шушеры я больше не болею.... пока хоть одна натурализованная шкура в составе - ТОЛЬКО ПРОТИВ!!! Сборная - не клуб, в сборной должны играть россияне по ПРАВУ РОЖДЕНИЯ... если какие-то мрази решили по другому, пусть сами за этот сброд и болеют... новоявленный обезьянороссиянин марио может хоть два слова сказать по-русски? сбродной усатого австрийца- ПОЗОР!!!! кто поддерживает этот сброд - ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ, как и игрочишки- перебезчики!!!!
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Дядя Серёжа
1601428768
Хоть я и Спартач, Это нач? Всех усыновить, ДЮСШи все закрыть.
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фксм85
1601449975
Если за нашу сборную играют варяги, значит у нас не сборная, а г@&но.У нас что, игроков своих нету? Бесит уже всё это.
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mab1011
1601451376
Если натурализовать всех кто нравится Игнашевичу и другим тренерам ФНЛ и РФПЛ-можно будет закрыть все школы, да и Россию придется как-то по другому назвать...
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Hektor 84
1601455188
По ходу для этого лимит и ввели. Чтоб натурализовать всех тех кто не пригодился своим сборным. Браво!!!
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