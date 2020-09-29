Игнашевич: «Было бы здорово натурализовать Жиго в сборную России»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич считает качественной игру защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Он хотел бы натурализовать француза.
«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Игорю Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.
Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Георгий Джикия, он сейчас лидер «Спартака», – сказал Игнашевич.
- Жиго играет в России с 2018 года.
- В нынешнем сезоне РПЛ игрок пропустил один матч, забил гол.
- «Спартак» делит лидерство в таблице с «Зенитом».
Источник: «Чемпионат»