Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Семак – 11-й тренер «Зенита», проведший 100 матчей во главе команды

    Субботний матч девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0) стал 100-м для Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

    Под его руководством петербургская команда одержала 64 победы, 15 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение, разница забитых и пропущенных голов 194-93.

    После назначения Семака «Зенит» дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

    До него только десять тренеров в истории клуба достигали отметки в 100 матчей.

    Это Юрий Морозов (323), Павел Садырин (262), Лучано Спаллетти (184), Герман Зонин (162), Властимил Петржела (145), Дик Адвокат (139), Константин Лемешев (127), Евгений Елисеев (126), Вячеслав Мельников (117) и Андре Виллаш-Боаш (101).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2020 23:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79385
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru