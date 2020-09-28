Семак – 11-й тренер «Зенита», проведший 100 матчей во главе команды

Субботний матч девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0) стал 100-м для Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

Под его руководством петербургская команда одержала 64 победы, 15 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение, разница забитых и пропущенных голов 194-93.

После назначения Семака «Зенит» дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

До него только десять тренеров в истории клуба достигали отметки в 100 матчей.

Это Юрий Морозов (323), Павел Садырин (262), Лучано Спаллетти (184), Герман Зонин (162), Властимил Петржела (145), Дик Адвокат (139), Константин Лемешев (127), Евгений Елисеев (126), Вячеслав Мельников (117) и Андре Виллаш-Боаш (101).