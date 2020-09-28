«Чемпионат»: руководство «Динамо» проведет внеплановое собрание для обсуждения отставки Новикова

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков может в скором времени покинуть занимаемый пост.
По информации «Чемпионата», руководство московского клуба собирается провести внеплановое собрание, на котором будет обсуждаться возможное увольнение 39-летнего специалиста.
Тренеру грозит отставка из-за неудовлетворительных результатов команды.
- «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
- Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
- Следующий соперник москвичей – «Краснодар».
Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»
Источник: «Чемпионат»