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    «Чемпионат»: руководство «Динамо» проведет внеплановое собрание для обсуждения отставки Новикова

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков может в скором времени покинуть занимаемый пост.

    По информации «Чемпионата», руководство московского клуба собирается провести внеплановое собрание, на котором будет обсуждаться возможное увольнение 39-летнего специалиста.

    Тренеру грозит отставка из-за неудовлетворительных результатов команды.

    • «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
    • Следующий соперник москвичей – «Краснодар».

    Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.09.2020 22:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1002

      моэм 1 час назад

      Тут сильно чешется вопрос : а руководство Динамо знает что оно собирается по этому поводу???...или это домыслы и провокации того недоноска под именем "источник матч тв" ?...я же хочу спросить : разумно ли увольнять тренера , когда нужна всего одна победа и команда будет в призовой тройке?...

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      Рейтинг: +234

      ц 1 час назад

      Неужели дождались, вот только не надо опять Хохловых- Новиковых, ну пора мозги включать.

      0
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      Рейтинг: +11446

      derrik2000 1 час назад

      Отмучался...

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