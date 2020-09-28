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Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»

28 сентября 2020, 21:55
6

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после поражения от «Химок» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.

– Крайне болезненное поражение для вас, чем можно объяснить этот результат?

– Много моментов не реализовали, создали много, но реализация плюс отличная игра вратаря «Химок» не позволили нам одержать победу.

– Казалось, что не совсем хорош был Комличенко...

– Надо понимать, что в первом тайме он был один в линии атаки, здесь поддержка из глубины больше была. Во втором тайме мы перестроились на двух нападающих, ему стало попроще, и выглядеть он стал лучше.

– Сейчас многие болельщики «Динамо» могут начать требовать отставки. Вы готовы к этому?

– Это прерогатива руководства клуба.

  • «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
  • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
  • Следующий соперник москвичей – «Краснодар».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (6)
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моэм
1601322567
Думаю Новиков мысленно послал источника матч тв на три буквы , или отправил этого недоноска ещё на два месяца по тому адресу откуда тот вылез … но вслух он ответил толерантно.
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xaker92
1601323241
Химки явно смотрелись лучше, а Динамо с таким составом 7 забитых и 5 пропущенных, это стыд и срам...рыба гниет с головы. берите Бекиича.
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Ганнибал Лектор
1601323684
Кто проживает на Дне океана?
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Hektor 84
1601397517
Комличенко уже 1000 раз пожалел что в дынамо перешел
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