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    Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после поражения от «Химок» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.

    – Крайне болезненное поражение для вас, чем можно объяснить этот результат?

    – Много моментов не реализовали, создали много, но реализация плюс отличная игра вратаря «Химок» не позволили нам одержать победу.

    – Казалось, что не совсем хорош был Комличенко...

    – Надо понимать, что в первом тайме он был один в линии атаки, здесь поддержка из глубины больше была. Во втором тайме мы перестроились на двух нападающих, ему стало попроще, и выглядеть он стал лучше.

    – Сейчас многие болельщики «Динамо» могут начать требовать отставки. Вы готовы к этому?

    – Это прерогатива руководства клуба.

    • «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
    • Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
    • Следующий соперник москвичей – «Краснодар».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      xaker92 7 минут назад

      Химки явно смотрелись лучше, а Динамо с таким составом 7 забитых и 5 пропущенных, это стыд и срам...рыба гниет с головы. берите Бекиича.

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      Рейтинг: +1002

      моэм 17 минут назад

      Думаю Новиков мысленно послал источника матч тв на три буквы , или отправил этого недоноска ещё на два месяца по тому же адресу откуда тот вылез … но вслух он ответил очень толерантно.

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      Рейтинг: +1721

      Бомбардиръ 56 минут назад

      ЦСКА в своё время долго думало, брать Комличенко или нет? Но что-то останавливало армейцев, может быть их чутьё на игроков.

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