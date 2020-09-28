Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после поражения от «Химок» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.
– Крайне болезненное поражение для вас, чем можно объяснить этот результат?
– Много моментов не реализовали, создали много, но реализация плюс отличная игра вратаря «Химок» не позволили нам одержать победу.
– Казалось, что не совсем хорош был Комличенко...
– Надо понимать, что в первом тайме он был один в линии атаки, здесь поддержка из глубины больше была. Во втором тайме мы перестроились на двух нападающих, ему стало попроще, и выглядеть он стал лучше.
– Сейчас многие болельщики «Динамо» могут начать требовать отставки. Вы готовы к этому?
– Это прерогатива руководства клуба.
- «Динамо» потерпело три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
- Команда вылетела из Лиги Европы, а в турнирной таблице РПЛ опустилась на девятое место.
- Следующий соперник москвичей – «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»