Новиков – об отставке: «Это прерогатива руководства «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарии после поражения от «Химок» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.

– Крайне болезненное поражение для вас, чем можно объяснить этот результат?

– Много моментов не реализовали, создали много, но реализация плюс отличная игра вратаря «Химок» не позволили нам одержать победу.

– Казалось, что не совсем хорош был Комличенко...

– Надо понимать, что в первом тайме он был один в линии атаки, здесь поддержка из глубины больше была. Во втором тайме мы перестроились на двух нападающих, ему стало попроще, и выглядеть он стал лучше.

– Сейчас многие болельщики «Динамо» могут начать требовать отставки. Вы готовы к этому?

– Это прерогатива руководства клуба.