РПЛ. «Краснодар» в большинстве сыграл вничью с «Сочи», Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров

«Краснодар» не воспользовался численным преимуществом и не обыграл «Сочи» в гостях. Впереди у краснодарцев ответный матч Лиги чемпионов против ПАОКа.

У «Сочи», помимо Кирилла Заики, был удален и главный тренер Владимир Федотов. Его команда осталась в таблице четвертой.

«Сочи» не проигрывает дома десять матчей подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Сочи – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нобоа, Юсупов, Заика, Жоаозиньо (Миладинович, 60), А. Заболотный (Е. Пруцев, 78 (Новосельцев, 90+2)), Бурмистров (Д. Пруцев, 77).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров (Кутовой, 82), Мартынович, Уткин, Классон, Олссон (Газинский, 46), Кайо, Вильена (Рамирес, 56), Кабелла, Берг (Сулейманов, 75).

Предупреждения: Заболотный, 28; Юсупов, 45+3; Нобоа, 47; Заика, 53; Терехов, 84 – Петров, 4; Олссон, 17; Смольников, 88.

Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.

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