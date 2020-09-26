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    РПЛ. «Краснодар» в большинстве сыграл вничью с «Сочи», Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров

    «Краснодар» не воспользовался численным преимуществом и не обыграл «Сочи» в гостях. Впереди у краснодарцев ответный матч Лиги чемпионов против ПАОКа.

    У «Сочи», помимо Кирилла Заики, был удален и главный тренер Владимир Федотов. Его команда осталась в таблице четвертой.

    «Сочи» не проигрывает дома десять матчей подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Сочи – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нобоа, Юсупов, Заика, Жоаозиньо (Миладинович, 60), А. Заболотный (Е. Пруцев, 78 (Новосельцев, 90+2)), Бурмистров (Д. Пруцев, 77).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров (Кутовой, 82), Мартынович, Уткин, Классон, Олссон (Газинский, 46), Кайо, Вильена (Рамирес, 56), Кабелла, Берг (Сулейманов, 75).

    Предупреждения: Заболотный, 28; Юсупов, 45+3; Нобоа, 47; Заика, 53; Терехов, 84 – Петров, 4; Олссон, 17; Смольников, 88.

    Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2020 22:01
    Комментарии33
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      Рейтинг: +53

      Патриотическая свинья 23 минуты назад

      За краснодар стыдно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5690

      GoLenaStop 1 час назад

      Газпромовская отрыжка опять отскочила...
      А быкам можно оправдаться - только подготовкой к победной игре с ПАУКами...
      Чего и желаю.
      С ув.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик > GoLenaStop 29 минут назад

      Да ладно тебе на счет отрыжки, я не против Краснодара в ЛЧ, если пробьются. Главный враг нашего футбола - это тарасовка! Плюс тебе поставил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2570

      Гавроша > GoLenaStop 26 минут назад

      Надо просто договориться, что наш главный общий враг это вонючая тарасовка!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Краснадыру нечего делать в ЛЧ - по их игре даже ЛЕ жирно!!! Позор коровам!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Вся Россия за Сочи! И весь СПб тоже!!! Жаль не обыграли коров, арбитры помешали, но все равно играли красиво!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1926

      _Marqella_ > ФК Пупсик 2 часа назад

      Ты за весь Питер не говори, лично я за Краснодар...))

      2
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      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик > _Marqella_ 1 час назад

      Где ты родилась?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1926

      _Marqella_ > ФК Пупсик 1 час назад

      Так то я за Зенит конечно,но если выбирать между Краснодаром и Сочи я выберу Краснодар, я это имела ввиду...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик > _Marqella_ 1 час назад

      Ну ладно, у зенитовцев тоже есть право на мнение. Я изложил свое мнение, а у тебя свое мнение.

      Два своих последних сообщения удалил, хватило времени.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8299

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 51 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позиция ! Выбор одобряю ( даже если тебе фиолетово мое мнение ) . )))

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +6399

      Сильвербой 2 часа назад

      Во-истину ноги из жопы растут!!! Как имея столько моментов, можно постоянно терять очки со всяким говном!!!??? Ну как??? И это уже не случайность, а закономерность! Ну и защита, это что-то с чем-то...Решили побить рекорд мира по заработанным в свои ворота пенальти за сезон??? А про тренера уже тысячу раз было сказано... Впечатление что он у Краснодара отсутствует!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик > Сильвербой 1 час назад

      Больше всех других команд есть - галицкий главный тренер, а подставные только чтобы проводить его идеи. А без него даже команды 2 лиги не будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      knikos 2 часа назад

      Да , Сочи без напов , от слова совсем . Сейчас начнутся игры с серьёзными соперниками , без напа , хотя бы одного , нехрен ловить . Зебо - не нап .

      2
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      Рейтинг: +18352

      Боцман59rus 2 часа назад

      В Грецию можно не ездить и как вариант, сдать положительный тест всей командой, чтобы в ЛЕ не позориться)))).

      1
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      Рейтинг: +349

      Вальдемар IV > Боцман59rus 2 часа назад

      один болт оставят физрука

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Kokmarov 2 часа назад

      Наконец то на лавку Олафсона посадили, непонятно кого он играет, потери и обрезы. От Смольникова тоже лучше избавиться, больше вони и неразберихи от него, а Шапи просто надо давать играть, будет пацан в тонусе и ворота найдет снова, с ним веселее игра стала. Сочи молодцы в целом, пространства не дали Краснодару, хорошая репетиция перед ПАОК, только у них еще хороший нападающий есть...

      4
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      Рейтинг: +41897

      portero > Kokmarov 1 час назад

      Только вот сделает ли выводы наш тренер???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4098

      BarStep 2 часа назад

      Одни не дожали, другие дотерпели... Ну а так, ничего себе заруба получилась..

      2
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      Рейтинг: +577

      tushkanlz 2 часа назад

      Можно сказать, что сочинцам повезло отстоять ничью, так же ,как и краснодарцам сравнять счёт и получить большое игровое преимущество после удаления, но игроки обеих команд старались и «бились» до последних секунд. За что – большое спасибо обеим командам! Тяжёлый и напряжённый матч. Результат «не совсем», но всё же справедлив.

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