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  • РПЛ. «Краснодар» в большинстве сыграл вничью с «Сочи», Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров

РПЛ. «Краснодар» в большинстве сыграл вничью с «Сочи», Нобоа единолично возглавил гонку бомбардиров

26 сентября 2020, 22:01
27

«Краснодар» не воспользовался численным преимуществом и не обыграл «Сочи» в гостях. Впереди у краснодарцев ответный матч Лиги чемпионов против ПАОКа.

У «Сочи», помимо Кирилла Заики, был удален и главный тренер Владимир Федотов. Его команда осталась в таблице четвертой.

«Сочи» не проигрывает дома десять матчей подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Сочи – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 5 (с пенальти); 1:1 – Петров, 59.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Набиуллин, Нобоа, Юсупов, Заика, Жоаозиньо (Миладинович, 60), А. Заболотный (Е. Пруцев, 78 (Новосельцев, 90+2)), Бурмистров (Д. Пруцев, 77).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров (Кутовой, 82), Мартынович, Уткин, Классон, Олссон (Газинский, 46), Кайо, Вильена (Рамирес, 56), Кабелла, Берг (Сулейманов, 75).

Предупреждения: Заболотный, 28; Юсупов, 45+3; Нобоа, 47; Заика, 53; Терехов, 84 – Петров, 4; Олссон, 17; Смольников, 88.

Удаления: Заика, 55 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар
Комментарии (27)
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slavа0508
1601146919
Поздравлять не кого,,,,ничья думаю не кого не устроила,,,,,нужна была победа и Сочи и Краснодару,,,результат думаю справедлив,,,
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portero
1601147020
Ничейка... хреновый результат, Сочи первые 30 минут возил Быков. Нужен всё-таки тренер, Мусаев не тянет, но хозяину виднее.....
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derrik2000
1601147306
Уже на протяжении нескольких матчей думал: как же назвать игру "Краснодара"? И придумал: ПИЖОНСТВО! Им бы в аттракционах футбольной эквилибристики выступать, а не в спортивном турнире. Желание, БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ у игрочил Краснодара отсутствует напрочь. ((
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Кузьмич на трибуне
1601147741
Стабильности Краснодара зарабатывать пенальти на первых минутах можно позавидовать. Иметь столько моментов и бить в Джанаева??? Что то с прицелом Уткина, Классона , Берга случилось. А шапи похоже потерял ворота. четыре удара и все мимо ворот.Игра была бестолковая. Больше напоминала бей-беги. Любой приличный клуб в контратаках напихал бы полные ворота.
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portero
1601147804
Смольников бестолковый, зачем его взяли??? Шансов в еврокубках нет с такой игрой...
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tushkanlz
1601147969
Можно сказать, что сочинцам повезло отстоять ничью, так же ,как и краснодарцам сравнять счёт и получить большое игровое преимущество после удаления, но игроки обеих команд старались и «бились» до последних секунд. За что – большое спасибо обеим командам! Тяжёлый и напряжённый матч. Результат «не совсем», но всё же справедлив.
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Kokmarov
1601148252
Наконец то на лавку Олафсона посадили, непонятно кого он играет, потери и обрезы. От Смольникова тоже лучше избавиться, больше вони и неразберихи от него, а Шапи просто надо давать играть, будет пацан в тонусе и ворота найдет снова, с ним веселее игра стала. Сочи молодцы в целом, пространства не дали Краснодару, хорошая репетиция перед ПАОК, только у них еще хороший нападающий есть...
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Сильвербой
1601149452
Во-истину ноги из жопы растут!!! Как имея столько моментов, можно постоянно терять очки со всяким говном!!!??? Ну как??? И это уже не случайность, а закономерность! Ну и защита, это что-то с чем-то...Решили побить рекорд мира по заработанным в свои ворота пенальти за сезон??? А про тренера уже тысячу раз было сказано... Впечатление что он у Краснодара отсутствует!!!
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GoLenaStop
1601153594
Газпромовская отрыжка опять отскочила... А быкам можно оправдаться - только подготовкой к победной игре с ПАУКами... Чего и желаю. С ув.
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Патриотическая свинья
1601155855
За краснодар стыдно!
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