Агент Хюсая подтвердил, что «Спартак» сделал запрос по трансферу игрока

Марио Джуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщил, что трансферное предложение от «Спартака» по его клиенту действительно поступило в неаполитанский клуб.

«Мы общались о продлении контракта, но потом пришел запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Наполи» за трансфер албанца 5 миллионов евро, а самому футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона в год.