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    Агент Хюсая подтвердил, что «Спартак» сделал запрос по трансферу игрока

    Марио Джуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщил, что трансферное предложение от «Спартака» по его клиенту действительно поступило в неаполитанский клуб.

    «Мы общались о продлении контракта, но потом пришел запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Наполи» за трансфер албанца 5 миллионов евро, а самому футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона в год.

    • За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
    • Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.

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    Источник: Area Napoli

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