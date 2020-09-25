Агент Хюсая подтвердил, что «Спартак» сделал запрос по трансферу игрока

Марио Джуффреди, агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщил, что трансферное предложение от «Спартака» по его клиенту действительно поступило в неаполитанский клуб.
«Мы общались о продлении контракта, но потом пришел запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Наполи» за трансфер албанца 5 миллионов евро, а самому футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона в год.
- За пять сезонов в «Наполи» Хюсай забил один гол и сделал семь ассистов в 195 матчах.
- Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
Источник: Area Napoli