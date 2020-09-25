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  • Олимпийский чемпион Лесун – о российских футболистах: «За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Олимпийский чемпион Лесун – о российских футболистах: «За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

25 сентября 2020, 12:57
19

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун высказался о российском футболе и зарплатах игроков.

«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная (Россия – прим. «Бомбардира») заняла 8-е место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта.

Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.

Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред!

Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого», – сказал Лесун в интервью Sport24.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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AZ
1601028082
это он так пытается в 10 раз поднять себе зарплату? Или пытается обосрать заслуженно наших игроков? По мне так игра на публику.. Мол я чемпион, получаю 5 миллионов , а они футболисты проигрывют получают по 50 лямов.... Бестолковое интервью... Давит на жалость
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Январь 59
1601028361
Не считай чужие деньги. Посмотри сколько зрителей на пятиборье, и сколько собирает футбол.
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САДЫЧОК
1601029717
Всё правильно говорит ! Я , бы добавил , что еще и тянут для раскрутки и вовсе бездарностей . Яркий пример -Оздоев ! Понятное дело , что играя с такими мастерами как Барриос , Малком Кузяев и дубина будет выглядеть на уровне.
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саня ле
1601030587
на бумаге может они и получают.но по факту кто видел их зарплаты.
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iwanshinnik
1601033969
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь ---- http://chilp.it/62fb984
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Томик
1601034377
Кто ты? Скажи спасибо,, что получаешь что-то, занимаясь пяти..извините...борьем. Это же кому-то интересно. Ну выбрал человек не ту профессию и что теперь? Хочу заниматься тем, что у меня получается, но зарабатывать, как несколько десятков(ну сотен) футболистов? Вот многие ассенизаторы хотят быть командирами воздушных судов на международных рейсах. Давайте их мнение тоже тут напишем. Давай про социальные лифты ещё заряди, взрослый человек!...
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NewLife
1601040984
Прав Александр, быть чемпионом в пятиборье это не змс мяч пинать, там и режим и тренировки намного труднее, чем у наших футболлеров. Но футболом увлекается гораздо больше народу, поэтому он, как никакой другой вид спорта, подходит для пропаганды достижений, даже если это восьмое место, а тв у нас это орудие пропаганды и промывания мозгов.
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Серёга Краснодарский
1601041086
Давно на бомбардир не было адекватных статей. Пятиборец все сказал по делу. Комментарии как всегда больше половины от дебилов. Интересно бред пишут россияне. Или босота не русская.
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Йост
1601045926
Это не футболисты виноваты, а толстосуммы, которые заправляют своими или чужими деньгами. Многие команды играют на бюджетные деньги и этого нельзя допускать, так как на эти деньги должны развиваться регионы. Команды должны сами зарабатывать себе деньги, как за рубежом, тогда и стимул появится у игроков. Чтобы больше получать надо лучше играть и занимать более высокие места, а так что получается - команды играют так себе и чтобы найти причину всегда ссылаются на маленький бюджет и маленькие зарплаты, ставя в пример ТОП-клубы. Вывод ясень как божий день - лишить наш футбол вливания из бюджета, только коммерческие организации. Газпром - это государственная компания и она не имеет право финансировать ФК "Зенит".
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Ганнибал Лектор
1601072245
Хм... То есть доходы таких бездарей как бузова и дудь в миллионы евро - это норм. А доходы футболистов, кровью и потом зарабатывающих себе на безбедную, но мучительную старость не дают покоя пятиборцам?
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