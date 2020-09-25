Олимпийский чемпион Лесун – о российских футболистах: «За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун высказался о российском футболе и зарплатах игроков.

«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная (Россия – прим. «Бомбардира») заняла 8-е место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта.

Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.

Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред!

Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого», – сказал Лесун в интервью Sport24.

Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»