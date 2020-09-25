Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Олимпийский чемпион Лесун – о российских футболистах: «За одну игру получают больше, чем я за три месяца»

    Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун высказался о российском футболе и зарплатах игроков.

    «Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная (Россия – прим. «Бомбардира») заняла 8-е место на мире — игроки получили заслуженных мастеров спорта.

    Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене.

    Внимание приковывается вообще к странным вещам. Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред!

    Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого», – сказал Лесун в интервью Sport24.

    Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4901

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Всё правильно говорит ! Я , бы добавил , что еще и тянут для раскрутки и вовсе бездарностей . Яркий пример -Оздоев ! Понятное дело , что играя с такими мастерами как Барриос , Малком Кузяев и дубина будет выглядеть на уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10563

      Cules2013 13 минут назад

      Предъява бредовая, и уже баянистая сильно. Спорт - это бизнес, и заработок тут именно таков, каков есть рынок. В футболе крутятся огромные деньги потому что это самый популярный в мире вид спорта.
      Вопрос не в том, почему кто-то получает 50 млн, а в том, почему он на эти 50 млн не играет? но он лежит в области морали, а не бизнеса, так что...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Январь 59 29 минут назад

      Не считай чужие деньги. Посмотри сколько зрителей на пятиборье, и сколько собирает футбол.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +830

      alll-333 > Январь 59 22 минуты назад

      и что? Ещё скажи: смотри за какие деньжищи их продают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1813

      AZ 33 минуты назад

      это он так пытается в 10 раз поднять себе зарплату? Или пытается обосрать заслуженно наших игроков? По мне так игра на публику.. Мол я чемпион, получаю 5 миллионов , а они футболисты проигрывют получают по 50 лямов.... Бестолковое интервью... Давит на жалость

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +820

      кто там > AZ 24 минуты назад

      Он говорит по факту. В многомиллионной стране нет 15-20 игроков мирового уровня?

      15 мячей за сезон(часть из которых с пенальти) в убогой лиге - уже топ нападающий?

      Коко 3+ млн за сезон и прочие недофутболисты. 2 клуба уже отлетели от непонятных клубов в ЕК. Позорище.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +830

      alll-333 > AZ 23 минуты назад

      Да прав он на все сто. За какие заслуги футболёрам такие деньги? Кривоногие, безвольные. Только в криминальной хронике и могут себя показать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1813

      AZ > кто там 22 минуты назад

      если РПЛ покупает за миллионы игроков за границей, о о каком развитии российского футбола говорить??? В которых играют иностранцы, им на ЛЕ и ЛЧ болт ложить... Получили премиальные, и забили ... Это мы и видем... А не то, что он говорит в интервью

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1813

      AZ > alll-333 21 минуту назад

      уже давно пора платить игрокам как в Хорватии.. Копейки... Зато сборная мощная.. Страна маленькая... А местные академии не тратят миллионы на зарубежных клоунов, а воспитывают свою мощь - продают и зарабатывают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Jack24 > AZ 17 минут назад

      почему то легионеры забивают болт только в рпл? интересно почему? все команды интернациональные, но геммор с легионерами и в развитие футбола только у нас.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +820

      кто там > AZ 15 минут назад

      При чём тут это то?

      Футбол(как и много что ещё) в россии - это отмыв бабла. То что игроки среднего уровня получают по несколько млн только из за паспорта - это не правильно(или скажешь коко с 3+млн отрабатывает?). То что в нашей стране всё через жопу и футбол не исключение.

      Поставить потолок зарплат и всё, тот кто более менее талантлив - вырвется в люди.

      Ты говоришь про иностранцев, посмотри на Португалию и Голландию! Там иностранцы жопу рвут потому что хотят играть в Европе и получать больше.

      А у нас шлюбы, коко, малкомы и прочая нечесть получая 3+ млн ни за что к этому не стремятся.

      Так что он не ересь несёт, а чистую правду. Что говноигроки(по европейскому уровню) получают кучу бабла незаслуженно, а это ещё массово афишируют!


      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79336
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru