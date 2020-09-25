Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что российские государственные каналы должны уделять больше внимания футболу:

«Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них. Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции.

Почему всe сбросили на «Матч ТВ»? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всeм мире. Показывайте! Футбол – это же пропаганда спорта», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»