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    Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»

    Комментатор Геннадий Орлов убежден, что российские государственные каналы должны уделять больше внимания футболу:

    «Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них. Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции.

    Почему всe сбросили на «Матч ТВ»? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всeм мире. Показывайте! Футбол – это же пропаганда спорта», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      absent32 13 минут назад

      просто такие передачи какие сейчас крутят по первому и по России созданы для промывки мозгов населения. зачем обычному человеку засорять голову футболом, если можно обсуждать пол года Шукшину с Алибасовым!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > absent32 4 минуты назад

      Можно полгода обсуждать околофутбольную тему - Широкова!
      =))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13522

      silver29 15 минут назад

      Поражает ценник болтунов-пропагандистов заполонивших ТВ, сведения взяты из открытых источников: Шейнин 98 млн./год, Скабеева, 12,5 млн./год, Попов 12, 6 млн.год........ несут по 25 часов в день чушь про Украину и Белоруссию ((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > silver29 12 минут назад

      Город-герой мАсква?
      Ты давно лечился?
      Вы город-помойка!
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > silver29 10 минут назад

      Пока вы крысы прятались в тылу, люди умирали за вас!
      Г.нида!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13522

      silver29 > Спартак гуно знают все 9 минут назад

      Так не чета тебе пед.росу, город Герой-Ленинград, а пистишь с питерских помоек, городишки лидера по количеству нариков и синяков на кв. метр согласно данным Росстата.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13522

      silver29 > Спартак гуно знают все 7 минут назад

      Ты суч.ара, выпердыш лимитчиков куевых, где "умирал" ? я никогда не путаю Ленинградцев (с большой), с питерской сволотой

      0
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > silver29 5 минут назад

      Вы город-мошенников-шулеров-пи.рерасов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13522

      silver29 > Спартак гуно знают все 3 минуты назад

      Не силен в этих вопросах, тебе виднее как спецу по вопросам пед.ерастии, а по части мошенников так все с ваших болот в первопрестольной обитают (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6458

      FanatSerj 31 минуту назад

      А "Матч ТВ" разве не федеральный бесплатный для всех гос. канал? )))
      Орлов такой смешной, если кому то хочется смотреть Дом-2 то он его и будет смотреть, даже если до этого футбол показали.
      нахрен мне этот "первый" смотреть, когда есть удобный спортивный канал. Вообще телевидение как оно есть всё больше и больше отмирает. И как раз всякие Малаховы - это как агония, чтобы удержаться на плаву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +980

      Январь 59 38 минут назад

      Рекламодатели считают , что на передаче Малахова больше зрителей , чем на футболе. Женские прокладки на футболе не рекламируют, а вот на Малахове женщины ждут и не дождутся ,когда про новые прокладки им расскажут. Маленькие детки тоже футбол не смотрят, а реклама жвачки, подгузников, даёт больше прибыли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13050

      vladimir-7 41 минуту назад

      Государственные каналы вынуждены показывать главного сказочника
      России, который долдонит 20 лет, что главный приоритет власти, это
      благополучие населения, однако в этом плане ничего не делается, а
      также показывать главных сплетников Малахова, Борисова и Ереемова, рассказывающих о том, кто с кем переспал, от кого
      дети, как живут, изменяют и не работают жены предпринимателей.
      И еще НТВ с этим ДНК и с подставными актерами. Поэтому им не
      до футбола, им не интересно, т.к. денег на показ не дают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41851

      portero > vladimir-7 46 минут назад

      Ни фига се, вы спец я фамилий таких не слышал, не могу заставить себя телек смотреть. От футбола за 3-4 игры в день уже крыша едет...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > vladimir-7 45 минут назад

      Ты столько народу знаешь?
      Во ты зависаешь на шоу!
      =))))
      На работу лучше устройся!
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > portero 44 минуты назад

      Читай комментарий ниже. Одновременно написали.
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13050

      vladimir-7 > portero 34 минуты назад

      ТВ можно не включать, достаточно программу
      посмотреть и всё станет ясно, а так всё одно и
      тоже каждый год и спецом не надо быть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8740

      ilichkadr > vladimir-7 30 минут назад

      Еремеева- внебрачного сына С. Мишулина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3010

      serhio80 46 минут назад

      вот когда твои бзенит обратно в пердив отправиться, тогда и на центральных каналах футбол появиться. нынешнее проплаченное газпромом первенство только на каналах газпром медиа показывать будут

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > serhio80 35 минут назад

      Теперь, я знаю, свиньи бывают голубыми!
      =))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3010

      serhio80 > Спартак гуно знают все 27 минут назад

      ты свои половые пристрастия хоть не афишировал бы, тьфу блеать, мерзость) ********* князь дающий в очко за бутылку пива)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > serhio80 14 минут назад

      Рот помой, говном запахло!
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все 49 минут назад

      СпартаГ: "Показывайте Борю Моисеева"!
      =)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41851

      portero 50 минут назад

      Гена вам и там место не будет, конечно мне футбол интереснее , но всех убеждают что дерьмо-шоу лучше.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > portero 47 минут назад

      Барселона - Бавария, вот это было шоу!
      =)))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      vmonomah17 58 минут назад

      Просто приятней смотреть на малахова, чем на наш футбол)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > vmonomah17 43 минуты назад

      Ты что влюбился?
      =))))
      Ты наверное болеешь за СпартаГ!
      =))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      кто там 1 час назад

      Малахов же вроде на России, а не первом?)

      А меня возмущает что показывают бзенитовского старпёра который своей старческой деменцией топит за самый презираемый клуб РФПЛ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > кто там 41 минуту назад

      При.дурок, он не питерский.
      Он из Апатит.
      А если топит за Зенит, значит голова есть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +820

      кто там > Спартак гуно знают все 40 минут назад

      Он из дурки, раз за ублюдков топит)

      Кста какой ценник у твоей мамани за час? Говорят глотка глубокая, нужно проверить)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Спартак гуно знают все > кто там 39 минут назад

      Какую книгу читал?
      Азбуку?
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8740

      ilichkadr > кто там 26 минут назад

      Это он про Малахова, который втирает в колени гель "Лошадиная сила".

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