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  • Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»

Орлов: «Возмущает, что госканалы показывают Малахова, но вообще не показывают футбол»

25 сентября 2020, 12:18
37

Комментатор Геннадий Орлов убежден, что российские государственные каналы должны уделять больше внимания футболу:

«Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них. Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции.

Почему всe сбросили на «Матч ТВ»? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всeм мире. Показывайте! Футбол – это же пропаганда спорта», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (37)
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кто там
1601026390
Малахов же вроде на России, а не первом?) А меня возмущает что показывают бзенитовского старпёра который своей старческой деменцией топит за самый презираемый клуб РФПЛ.
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portero
1601027056
Гена вам и там место не будет, конечно мне футбол интереснее , но всех убеждают что дерьмо-шоу лучше.
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serhio80
1601027289
вот когда твои бзенит обратно в пердив отправиться, тогда и на центральных каналах футбол появиться. нынешнее проплаченное газпромом первенство только на каналах газпром медиа показывать будут
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vladimir-7
1601027583
Государственные каналы вынуждены показывать главного сказочника России, который долдонит 20 лет, что главный приоритет власти, это благополучие населения, однако в этом плане ничего не делается, а также показывать главных сплетников Малахова, Борисова и Ереемова, рассказывающих о том, кто с кем переспал, от кого дети, как живут, изменяют и не работают жены предпринимателей. И еще НТВ с этим ДНК и с подставными актерами. Поэтому им не до футбола, им не интересно, т.к. денег на показ не дают.
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absent32
1601029263
просто такие передачи какие сейчас крутят по первому и по России созданы для промывки мозгов населения. зачем обычному человеку засорять голову футболом, если можно обсуждать пол года Шукшину с Алибасовым!
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Sergh4
1601030623
У нас телевидение занимает только политической пропагандой и пропагандой проституток! А на футболе только бабки делают!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1601035633
Лучше смотреть Малахова, а не наш футбольный онанизм.
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Павелий
1601035812
Возмущает, что Орлова считают экспертом и постоянно что-то у него спрашивают. Орлов - это пропаганда маразма и вседозволенности.
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Nerlinger
1601037510
Наконец то 0рлов что то поделу сказал... Всяку Xeроту показывают, вообще их не включаю, а футбол дармоеды не показывают !!!
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NewLife
1601037608
У нас тв убыточно и сидит на шее народа, т.е. мы сами платим за всех пропаг.а.ндонов, получающих десятки миллионов рублей в год. Не думаю, что футбол по ЦТ приносил бы меньше рекламных денег. чем малахов и прочая дребедень. Но власти нужна эта белиберда, чтобы заливать ею мозги тех, у кого нет интернета, или тех, кто кайфует от желтизны.
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