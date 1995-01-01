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    Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Уралу» в 8-м туре РПЛ.

    «Засчитанный из офсайда гол — это медвежья услуга «Зениту». Довольно легко забили мяч на четвертой минуте – красиво исполнили, Дзюба великолепно перевел.

    VAR долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила. Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди. Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы все равно будем подчиняться судьям.

    Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за «Зенит». У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR тоже. А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов», – сказал Орлов.

    • РФС признал, что гол Дзюбы был засчитан ошибочно.
    • Команды сыграли вничью 1:1.
    • «Зенит» после восьми туров лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2574

      mamba9090909 27 секунд назад

      Был офсайд. Это все видели на повторе. Если РФС признал ошибку судей, то своей властью судей наказать, гол отменить, у Зенита снять одно очко, Уфе добавить два. Такое моё мнение, как болельщика Зенита.

      0
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      Рейтинг: +49

      Есь Казарский 9 минут назад

      Теперь компьютер ошибся-программиста на детектор...

      0
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      Рейтинг: +1539

      petrucho-spb 26 минут назад

      Уже не интересно кто что думает.

      0
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      Рейтинг: +3119

      Павелий 27 минут назад

      Орлов, не совсем так. Не "Москвичи думают, что все куплены", а "Вся страна видит, что все куплены Газпромом".

      2
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      Рейтинг: +2574

      mamba9090909 > Павелий 7 минут назад

      Если все продаются, то почему не купить.

      0
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      Рейтинг: +182

      Aleksey! 37 минут назад

      Ох как бы этот Орлов с пеной во рту орал, если бы забили так Зениту.
      Объективности ноль.

      3
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      Рейтинг: +7146

      JTherry 43 минуты назад

      Орлов: "Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту"
      Медведев: "Точно, моя услуга!"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      Shak71 > JTherry 38 минут назад

      ЗАслуга) скорее...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7146

      JTherry > Shak71 32 минуты назад

      оборзевший от наглости ЗООпарк общается между собой))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Ужас Бората 49 минут назад

      Позор зениту!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1649

      СвинкаСправедливости 50 минут назад

      Не думают, а знают. Медвежья услуга. Там аттракцион невиданной медвежьей щедрости!

      3
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      Рейтинг: +4701

      maior-60 51 минуту назад

      Пока руководство РФС от газпрома, справедливости не будет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6361

      Сильвербой 53 минуты назад

      А хочешь сказать все не так??? Но хорошо что есть турниры, в которых вот такие вот команды, на секундочку из первой корзины, ставят на место!!!

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