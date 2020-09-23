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  • Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

23 сентября 2020, 20:23
50

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Уралу» в 8-м туре РПЛ.

«Засчитанный из офсайда гол — это медвежья услуга «Зениту». Довольно легко забили мяч на четвертой минуте – красиво исполнили, Дзюба великолепно перевел.

VAR долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила. Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди. Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы все равно будем подчиняться судьям.

Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за «Зенит». У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR тоже. А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов», – сказал Орлов.

  • РФС признал, что гол Дзюбы был засчитан ошибочно.
  • Команды сыграли вничью 1:1.
  • «Зенит» после восьми туров лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (50)
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maior-60
1600881557
Пока руководство РФС от газпрома, справедливости не будет.
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JTherry
1600882079
Орлов: "Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту" Медведев: "Точно, моя услуга!"
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Павелий
1600883003
Орлов, не совсем так. Не "Москвичи думают, что все куплены", а "Вся страна видит, что все куплены Газпромом".
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mamba9090909
1600884647
Был офсайд. Это все видели на повторе. Если РФС признал ошибку судей, то своей властью судей наказать, гол отменить, у Зенита снять одно очко, Уфе добавить два. Такое моё мнение, как болельщика Зенита.
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NewLife
1600885360
"А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу" Чтобы у синита не пропадало желание бороться, надо пойти им навстречу и по-чаще отменять голы.
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DOCTOR PENALTY
1600890576
Медвежьи услуги на постоянной основе приводят к золотым медалям.
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морозз
1600897720
Слишком явный офсайд, поэтому и реакция такая...бомжи подмяли под себя такое понятие как справедливость и спортивная составляющая! Наглость судей на ВАРе зашкаливает когда это касается Зенита!
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Dr.Metal
1600917225
Раз ошибка признана официально, нужно снять очко у зенита и добавить два уралу
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vladimir-7
1600925609
Гена, а пусть Зенит, хотя бы годик сыграет без финансовых взносов в РФС и в частности судьям и посмотрим, где будет Зенит по окончании чемпионата.
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Hektor 84
1600935211
И не только москвичи думают, что Газпром всех купил. Мы еще долго будем наблюдать этот цирк. Будогосского потому и убрали из руководителей судейского корпуса. Не продался газпрому.
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