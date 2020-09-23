Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Уралу» в 8-м туре РПЛ.

«Засчитанный из офсайда гол — это медвежья услуга «Зениту». Довольно легко забили мяч на четвертой минуте – красиво исполнили, Дзюба великолепно перевел.

VAR долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила. Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди. Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы все равно будем подчиняться судьям.

Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за «Зенит». У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR тоже. А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов», – сказал Орлов.