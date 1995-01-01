Орлов – про гол Дзюбы «Уралу»: «Засчитанный мяч из офсайда – медвежья услуга «Зениту». Москвичи думают, что все куплены»

Был офсайд. Это все видели на повторе. Если РФС признал ошибку судей, то своей властью судей наказать, гол отменить, у Зенита снять одно очко, Уфе добавить два. Такое моё мнение, как болельщика Зенита.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы «Уралу» в 8-м туре РПЛ.
«Засчитанный из офсайда гол — это медвежья услуга «Зениту». Довольно легко забили мяч на четвертой минуте – красиво исполнили, Дзюба великолепно перевел.
VAR долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила. Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди. Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы все равно будем подчиняться судьям.
Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за «Зенит». У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR тоже. А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов», – сказал Орлов.
- РФС признал, что гол Дзюбы был засчитан ошибочно.
- Команды сыграли вничью 1:1.
- «Зенит» после восьми туров лидирует в РПЛ.