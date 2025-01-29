Мостовой: «В Испанию точно поеду – как главный тренер»

Александр Мостовой заявил об амбициях возглавить испанскую команду.
Сообщалось, что «Алавес» приглашал его на тренерскую стажировку.
«Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же.
Это приятно, что меня зовут. Я с удовольствием откликнусь, сколько раз меня в «Сельту» звали.
Сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Может, поеду весной, как потеплее будет, все вернутся со сборов. В Испанию точно поеду – как главный тренер», – сказал Мостовой.
- С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
- В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
- У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.
Источник: «Матч ТВ»