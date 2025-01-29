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Мостовой: «В Испанию точно поеду – как главный тренер»

29 января 2025, 22:55
7

Александр Мостовой заявил об амбициях возглавить испанскую команду.

Сообщалось, что «Алавес» приглашал его на тренерскую стажировку.

«Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же.

Это приятно, что меня зовут. Я с удовольствием откликнусь, сколько раз меня в «Сельту» звали.

Сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Может, поеду весной, как потеплее будет, все вернутся со сборов. В Испанию точно поеду – как главный тренер», – сказал Мостовой.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Cleaner
1738183774
Мостовой, не забывай таблеточки вовремя принимать!...)))
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Gwynbleidd
1738184405
В лучшем случае в Сегунду B, хотя это с большой натяжкой, наверное только в Сегунде С могут заинтересоваться и то не факт...
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Psih86
1738212676
Живёт в своё мире, совсем с ума сошел если честно...
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SLADE2019
1738221468
Удачи, Александр. Утри нос своим доброхотам.
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Max-Min-vkontakte
1738223074
маньяк обыкновенный (мания величия)
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Каратель помойников
1738224505
Бедный Шурик,никак не может из запоя выйти
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