Мостовой: «В Испанию точно поеду – как главный тренер»

Александр Мостовой заявил об амбициях возглавить испанскую команду.

Сообщалось, что «Алавес» приглашал его на тренерскую стажировку.

«Там что, что‑то по‑другому работает? Правила везде одни и те же.

Это приятно, что меня зовут. Я с удовольствием откликнусь, сколько раз меня в «Сельту» звали.

Сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Может, поеду весной, как потеплее будет, все вернутся со сборов. В Испанию точно поеду – как главный тренер», – сказал Мостовой.